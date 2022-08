La Bank of Ireland prévoit une croissance modeste de ses revenus cette année

Les revenus nets d'intérêts ont augmenté d'un peu moins de 1 % pour atteindre 1,1 milliard d'euros au premier semestre de l'année.

La croissance modeste attendue pour l'ensemble de l'année comprend un certain bénéfice des hausses de taux plus agressives de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BOE).

Le principal rival de Bank of Ireland, AIB, a déclaré la semaine dernière qu'il s'attendait à ce que son revenu net d'intérêts bondisse de 10 % cette année en raison des hausses de taux de la banque centrale.

Bank of Ireland, la plus grande banque du pays en termes d'actifs, a déclaré que ses coûts, hors acquisitions et investissements ponctuels, étaient inférieurs de 1 % par rapport à l'année précédente et qu'elle s'attendait à ce qu'ils restent inférieurs sur une base sous-jacente pour le reste de l'année et en 2023.

Son bénéfice sous-jacent du premier semestre est tombé à 419 millions d'euros, contre 465 millions un an plus tôt, après avoir enregistré une charge de dépréciation de 47 millions d'euros.

Le directeur financier Mark Spain a déclaré à Reuters que la banque adoptait une approche prudente en matière de provisions et ne voyait aucune preuve de stress dans ses livres.