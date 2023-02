À la tête de la BOJ, Ueda, diplômé du MIT, va mettre la théorie en pratique.

Contrairement au gouverneur sortant Haruhiko Kuroda, qui est arrivé avec un mandat clair pour combattre la déflation par des mesures de relance massives, Ueda a la tâche délicate de supprimer progressivement le cadre politique radical et compliqué de son prédécesseur sans faire dérailler une reprise économique fragile.

Ses références académiques suggèrent qu'il est fait pour ce travail. Au MIT, il a étudié l'économie sous la direction de Stanley Fischer, dont les étudiants comprennent l'ancien président de la Réserve fédérale américaine Ben Bernanke et l'ancien président de la Banque centrale européenne Mario Draghi.

Premier gouverneur de la Banque du Japon de l'après-guerre à être issu du monde universitaire, cet homme de 71 ans apporte également une riche expérience de l'aide à l'économie japonaise dans des eaux troubles, notamment lorsqu'il siégeait au conseil d'administration de la banque centrale, composé de neuf membres, de 1998 à 2005.

L'un des outils qu'il a contribué à mettre en place en 1999 pour lutter contre une crise bancaire et une déflation débilitante à l'époque était le forward guidance, dans lequel les banques centrales communiquent explicitement leurs intentions en matière de taux d'intérêt futurs afin d'influencer les comportements de dépense et d'investissement.

Les personnes qui le connaissent disent qu'Ueda est un universitaire pragmatique de type décideur qui peut ajuster ses vues sur la politique monétaire avec souplesse, ce qui le rend difficile à cataloguer comme faucon ou colombe. Il sait écouter et créer un consensus, plutôt que d'être un leader ayant une opinion bien arrêtée sur l'orientation de la politique monétaire, disent-ils.

"Son style consiste à discuter de la politique monétaire en se basant sur des faits et des preuves", a déclaré Tetsuya Inoue, qui était le secrétaire du personnel de Ueda lorsqu'il était membre du conseil d'administration de la banque centrale.

"Il ne s'appuie pas sur un modèle unique car il sait que l'évolution de l'économie et des prix est très complexe. Il utilise plutôt les théories économiques comme des outils pour mener sa politique avec souplesse."

Fan de l'équipe de baseball Tokyo Yakult Swallows, qui aime aller boire un verre avec ses collègues et ses anciens camarades de classe, Ueda est décrit par ses associés comme une personne accessible et ouverte d'esprit, ainsi qu'un théoricien à l'esprit vif qui privilégie l'analyse empirique et les données.

Même après avoir pris sa retraite en tant que membre du conseil d'administration, il est resté proche de la BOJ. Un bon nombre d'étudiants qu'il a enseignés à la prestigieuse université de Tokyo travaillent désormais à la banque.

En tant que conseiller d'un groupe de réflexion affilié à la BOJ, il a fréquemment participé à ses panels internationaux et fait partie d'une poignée d'universitaires auxquels les dirigeants de la banque centrale font appel pour des suggestions de politique.

"Il est toujours calme et ne perd jamais son sang-froid. Il est très doué pour trouver un terrain d'entente et ne s'interpose que si c'est absolument nécessaire", a déclaré un ancien fonctionnaire de la BOJ qui travaillait à la banque lorsque Ueda était membre du conseil d'administration.

Comme Kuroda, Ueda comprend les dangers de la déflation et la difficulté de briser la mentalité déflationniste tenace du Japon qui s'est enracinée au cours de décennies de baisse ou de stagnation des prix.

Dans une colonne publiée en juillet, Ueda a mis en garde contre une augmentation prématurée des taux en réponse à l'inflation par les coûts - un signe qu'il ne serait pas pressé de resserrer la politique monétaire.

Mais il a également souligné la difficulté de maintenir le contrôle de la courbe des taux (YCC) lorsque l'inflation augmente et les défauts potentiels de la politique, suggérant que les jours du YCC pourraient être comptés.

Dans un livre publié en 2005, Ueda a exprimé son scepticisme quant à l'effet des achats massifs d'actifs et a mis en garde contre la difficulté d'influencer les perceptions du public avec la politique monétaire - des points de vue qui contredisent ceux de Kuroda.

"À un moment donné dans le futur, la BOJ devra examiner de près le cadre extraordinaire de la politique monétaire qui a duré plus longtemps que ce à quoi beaucoup de gens s'attendaient", écrivait Ueda dans cette chronique.

Jesper Koll, expert directeur chez Monex Group à Tokyo qui, en tant que vétéran de l'observation du Japon, a eu des interactions étroites avec Ueda, s'attend à ce qu'il avance prudemment mais ne recule pas devant le changement.

"Je peux vous garantir qu'il n'est pas intéressé par - et qu'il ne subit aucune pression pour fournir - des gains rapides, de quelque manière que ce soit", a déclaré Koll. "Lorsque les faits changent, je change d'avis. C'est Ueda. C'est un homme de science. Ce n'est pas un homme de dogme".

Après approbation par le Parlement, Ueda prendra ses fonctions à la tête de la BOJ le 9 avril et présidera sa première réunion de définition de la politique les 27 et 28 avril.