Japon: statu quo monétaire malgré l'inflation et la chute du yen

Tokyo (awp/afp) - La Banque du Japon a maintenu jeudi sa politique monétaire ultra-accommodante, malgré l'inflation qui accélère clairement désormais dans le pays et la chute brutale du yen liée aux relèvements des taux d'autres grandes banques centrales comme la Fed américaine.

La BoJ anticipe à présent une hausse des prix à la consommation de 1,9% au Japon (donnée médiane, hors produits frais alimentaires) sur l'exercice 2022/23 ayant débuté le 1er avril, contre une précédente prévision de 1,1%.

Mais il s'agit d'une inflation essentiellement importée, car en excluant également l'énergie, la hausse devrait se limiter à 0,9% en 2022/23, a tenu à préciser l'institution.

L'inflation hors produits frais devrait par ailleurs retomber à 1,1% en 2023/24, selon la BoJ, une prévision inchangée par rapport à fin janvier. L'institution table également sur une hausse des prix à la consommation de même ampleur pour 2024/25.

La Banque du Japon a reconfirmé son objectif d'atteindre une inflation hors produits frais de 2%, mais elle ne devrait pas resserrer sa politique monétaire même si ce niveau était temporairement atteint cette année.

Flambée des prix de l'énergie

Car la hausse actuelle des prix à la consommation au Japon est causée par la flambée des coûts de l'énergie et d'autres matières premières sur fond de la guerre en Ukraine, et non par le cercle vertueux d'une croissance économique dynamique qui stimulerait la demande.

L'économie nippone n'est pas encore revenue à ses niveaux d'avant-pandémie - le PIB entre janvier et fin mars a peut-être même légèrement reculé à cause de la vague Omicron, qui a de nouveau pesé sur la consommation des ménages.

La BoJ a d'ailleurs nettement réduit jeudi ses prévisions de croissance pour le Japon. Elle table à présent sur une progression du PIB de 2,9% en 2022/23, contre 3,8% précédemment, puis de 1,9% en 2023/24 (contre 1,1% auparavant) et de 1,1% en 2024/25.

L'institution monétaire va continuer d'appliquer son taux négatif de 0,1% sur les dépôts des établissements financiers auprès d'elle, afin de les inciter à prêter et à investir davantage dans l'économie réelle.

Elle a aussi reconfirmé sa politique d'achats illimités d'obligations publiques japonaises (JGB) pour maintenir leurs rendements à dix ans dans une fourchette comprise entre -0,25% et 0,25%.

Ce plafond de 0,25% étant actuellement sous pression, la BoJ a intensifié de tels achats ces dernières semaines en menant parfois des opérations de marché sur plusieurs jours consécutifs.

Pour continuer de défendre sa ligne rouge, la BoJ a précisé jeudi qu'elle proposerait désormais d'acheter quotidiennement en semaine des JGB à dix ans et au taux fixe de 0,25%, à condition d'être quasi-certaine de trouver des vendeurs dans ces termes.

