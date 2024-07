La Banque du Japon réduira probablement ses prévisions de croissance économique pour cette année en juillet, mais prévoit que l'inflation restera autour de son objectif de 2 % dans les années à venir, selon des sources, ce qui maintient la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt ce mois-ci.

La banque centrale publiera de nouvelles prévisions trimestrielles de croissance et de prix lors de sa prochaine réunion de politique générale les 30 et 31 juillet, et débattra de l'opportunité d'augmenter les taux d'intérêt à partir des niveaux actuels proches de zéro.

Une rare dégradation imprévue des données historiques du produit intérieur brut (PIB) du Japon conduira probablement à une légère réduction des prévisions de croissance de la BOJ pour l'année fiscale en cours, ont déclaré trois sources au fait de ses réflexions.

Mais la banque centrale n'apportera probablement pas de grands changements à ses prévisions de PIB pour les exercices 2025 et 2026, et s'en tiendra à son point de vue selon lequel l'économie reste sur la voie d'une reprise modérée, ont-elles déclaré.

Dans ses dernières prévisions faites en avril, la BOJ s'attendait à ce que l'économie croisse de 0,8 % pour l'année en cours se terminant en mars 2025, avant d'augmenter à 1,0 % pour les deux exercices 2025 et 2026.

L'inflation, mesurée par un indice excluant les aliments frais et les coûts de l'énergie, devrait atteindre 1,9 % en 2024 et 2025, et s'accélérer à 2,1 % en 2026.

"L'abaissement de la note du PIB fait partie du passé et n'affecte pas beaucoup l'évaluation économique de la BOJ", a déclaré l'une des sources, un point de vue partagé par une autre source. "Dans l'ensemble, les choses sont en bonne voie", a déclaré la première source.

La BOJ maintiendra également à peu près sa prévision selon laquelle l'inflation restera autour de son objectif de 2 % jusqu'au début de l'année 2027, ont déclaré les sources.

"Il n'y a pas eu beaucoup de données obligeant la BOJ à changer son point de vue sur la tendance générale des prix", a déclaré une troisième source.

Les sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

Une telle prévision aiderait la BOJ à justifier une hausse des taux d'intérêt à court terme, le gouverneur Kazuo Ueda ayant déclaré que la banque relèverait ses taux s'il était plus probable que l'inflation atteigne durablement son objectif de 2 %.

POINT FAIBLE DE LA CONSOMMATION

Une enquête du Centre japonais de recherche économique publiée mardi a montré que les économistes s'attendent à une croissance du PIB de 0,44 % pour cette année fiscale, en baisse par rapport à la prévision de 0,62 % faite dans l'enquête précédente menée avant la révision rare du PIB le 1er juillet.

La BOJ a mis fin aux taux d'intérêt négatifs en mars. Dans le cadre de la prochaine étape de la normalisation de sa politique, la BOJ présentera ce mois-ci un plan sur la manière de réduire ses achats massifs d'obligations.

Les marchés s'attendent à ce que la BOJ relève à nouveau ses taux cette année, mais sont divisés sur la question de savoir si cela se produira ce mois-ci ou plus tard.

Les analystes qui parient sur le fait que la Banque du Japon ne relèvera pas ses taux ce mois-ci soulignent les récents signes de faiblesse de la consommation. Les dépenses des ménages ont chuté de manière inattendue en mai, la hausse des prix continuant à peser sur le pouvoir d'achat des consommateurs.

Alors que les analystes s'attendent à ce que les salaires réels deviennent positifs dans les mois à venir, les nouvelles baisses du yen font grimper les coûts d'importation et pourraient maintenir le coût de la vie des ménages à un niveau élevé.

Les directeurs de la BOJ ont déclaré lundi que les hausses de salaires s'étendaient à l'ensemble de l'économie et que la consommation était "ferme dans son ensemble", ce qui montre que la banque est convaincue que l'augmentation des revenus stimulera les dépenses des ménages dans les mois à venir.

L'ancien économiste en chef de la BOJ, Seisaku Kameda, qui s'attend à ce que la banque centrale maintienne ses taux en juillet, a déclaré que la BOJ souhaitait probablement obtenir davantage de preuves que le salaire de base moyen - qui a atteint son niveau le plus élevé en 31 ans, à savoir 2,5 %, en mai - continue d'augmenter dans les mois à venir.

"L'économie japonaise n'est pas en très bonne santé, avec une consommation et une production essentiellement stables. Mais elle n'est pas non plus en train de s'effondrer", a déclaré M. Kameda, qui est aujourd'hui économiste dans un groupe de réflexion affilié à la société japonaise Sompo.

"Les projections actuelles de la BOJ sont déjà très optimistes, elle pourrait donc se sentir obligée de passer plus de temps à confirmer que les salaires et l'inflation des services augmenteront autant qu'elle le prévoit.