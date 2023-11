La Banque du Japon est la banque centrale du Japon. Elle vise à financer le développement parfait de l'économie nationale en stabilisant les prix. La Banque décide et exécute également les politiques financières. Les principes de fonctionnement de la politique financière sont décidés par la réunion de politique et la réunion de politique monétaire, et concrétisés par la fourniture et l'absorption de l'argent sur le marché par l'ajustement quotidien du marché monétaire.

