Les risques mondiaux empêcheront la BOJ d'ajuster le plafond de rendement l'année prochaine - un ancien cadre de la banque centrale

Les banques centrales du monde entier augmentant les taux d'intérêt pour faire face à l'inflation galopante, les marchés spéculent sur le fait que la BOJ ajustera elle aussi le contrôle de la courbe des taux (YCC) et permettra aux taux d'intérêt à long terme d'augmenter davantage lorsque le mandat du gouverneur dovish Haruhiko Kuroda prendra fin en avril prochain.

Étant donné le coût croissant d'un assouplissement prolongé, la BOJ doit finalement abandonner le YCC, qui combine un objectif de taux à court terme négatif et un plafond de taux d'intérêt nul pour les rendements des obligations à 10 ans, et revenir à une politique qui guide les taux à court terme autour de zéro, a déclaré Momma.

Mais la BOJ hésitera probablement à prendre de telles mesures l'année prochaine, car les perspectives croissantes d'une récession aux États-Unis pèsent sur l'économie japonaise, qui dépend des exportations, a-t-il ajouté.

"Le prochain grand défi de la BOJ est de se débarrasser du YCC et des taux négatifs, et de passer à une politique de taux d'intérêt zéro", a déclaré Momma, qui a l'expérience de la rédaction de la politique monétaire et garde des contacts étroits avec les décideurs en place.

"C'est difficile à faire l'année prochaine, lorsque l'économie japonaise sera confrontée aux vents contraires du ralentissement de la croissance mondiale", a déclaré Momma. "Il est plus probable que cela se produise en 2024, lorsque l'économie se redressera et que l'on saura plus clairement si les salaires augmenteront durablement", a-t-il ajouté dans une interview.

Les taux d'intérêt ultra-bas prolongés ont nui aux bénéfices des institutions financières, tandis que l'achat incessant d'obligations par la BOJ pour défendre son plafond de rendement a déformé la forme de la courbe des taux.

Les décideurs de la BOJ vont probablement accorder plus d'attention à ces effets secondaires et commencer à jeter les bases d'un abandon éventuel du YCC, a déclaré Momma.

En mettant fin au YCC, la BOJ ne proposera aucun signal préalable mais minimisera toute perturbation du marché suite à l'annonce en proposant d'acheter des obligations de manière flexible jusqu'à ce que les mouvements de rendement se stabilisent, a-t-il déclaré.

La BOJ précisera également que la fin du YCC ne sera pas le début d'un véritable resserrement monétaire, mais un passage progressif à une forme plus "normale" d'assouplissement monétaire, a déclaré Momma.

Le calendrier d'un tel ajustement de la politique dépendra largement des perspectives salariales et de la vigueur de l'économie, a-t-il ajouté.

"Il est très important que le Japon observe un cycle vertueux où la hausse des salaires entraîne une hausse de l'inflation. Sans cela, il est difficile pour la BOJ de chercher à sortir de la politique actuelle", a déclaré Momma, qui est actuellement économiste exécutif au groupe de réflexion privé Mizuho Research & Technologies.