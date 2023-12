Un comité de juristes indiens va discuter avec quatre banques publiques au début de l'année prochaine dans le cadre des lois bancaires qui régissent notamment les fusions et les acquisitions, selon un document gouvernemental.

La réunion comprendra également des discussions informelles avec la banque centrale indienne sur la loi régissant son fonctionnement et sa supervision réglementaire, ainsi que des délibérations séparées avec cinq compagnies d'assurance sur les lois nationales en matière d'assurance, selon le document.

Des discussions informelles auront lieu avec des représentants de l'UCO Bank et de l'Union Bank of India le 2 janvier 2024 et entre la Bank of Maharashtra et la Bank of India le 6 janvier 2024 dans les villes occidentales de Mumbai et de Goa, selon le document publié le 16 novembre.

Il ne précise pas les raisons de ces discussions.

Une réunion avec l'Insurance Regulatory and Development Authority of India, Life Insurance Corporation, SBI Life Insurance, National Insurance Co, Oriental Insurance et New India Assurance Co est également prévue le 2 janvier.

Deux sources du ministère indien des finances, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré à Reuters qu'aucune proposition de fusion des banques du secteur public n'était envisagée par le gouvernement et que les discussions s'inscrivaient dans le cadre d'un exercice de routine. Un courriel envoyé au ministère fédéral des finances du pays est resté sans réponse.

En 2019, le gouvernement indien a annoncé la fusion de 10 banques publiques en quatre prêteurs.

Les banques publiques représentent encore plus de 60 % du système bancaire indien en termes d'actifs et de dépôts. (Reportage de Dhwani Pandya ; Rédaction de Michael Perry)