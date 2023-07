Bank of Marin Bancorp est la société holding de Bank of Marin (la banque). Ses services bancaires aux entreprises sont axés sur les petites et moyennes entreprises, les organisations à but non lucratif et les investisseurs dans l'immobilier commercial. Elle propose une gamme de produits financiers destinés aux entreprises et aux particuliers, conçus pour répondre aux besoins de ses clients. Ses catégories de prêts comprennent les prêts immobiliers commerciaux, les prêts commerciaux et industriels, y compris les prêts aux petites entreprises, le financement de la construction, les prêts à la consommation et les lignes de crédit immobilier. Elle propose une variété de comptes de chèques et d'épargne personnels et professionnels, ainsi qu'un certain nombre d'alternatives de dépôt à terme, notamment des certificats de dépôt à terme, des comptes de retraite individuels, des comptes d'épargne santé, un service de registre de compte de certificat de dépôt, un transfert de fonds assuré, et des comptes de marché de dépôt à vue. Elle propose des options de dépôt, y compris le dépôt mobile, la capture de dépôt à distance, les services de la chambre de compensation automatisée, les virements télégraphiques et les services de boîte postale à image.

Secteur Banques