Accord transfrontalier entre BNP Paribas et Banque de Montréal

La banque française BNP Paribas et Banque de Montréal (BMO) ont conclu mardi un accord commercial transfrontalier "pour améliorer la couverture et l'accès mondial aux clients de la banque commerciale" et elles prévoient également un partenariat pour des services de leasing.

"Notre accord avec BMO Groupe financier nous permettra d'offrir à nos clients des banques commerciales une coopération transfrontalière fluide et aux clients de BMO d'accéder à notre ancrage international dans plus de 65 pays", a souligné Caroline Pez-Lefevre, vice-présidente de One Bank for Corporates chez BNP Paribas, dans un communiqué commun.

Il "fait suite à la cession par BNP Paribas de Bank of the West", sa filiale américaine, à BMO, huitième banque en importance pour ses actifs en Amérique du Nord et qui revendique 12 millions de clients. Annoncée en décembre 2021, cette cession s'est achevée le 1er février 2023 pour un montant de 16,3 milliards de dollars.

"BMO s'appuiera sur l'équipe en charge de la clientèle internationale de Bank of the West afin de fournir un service de premier plan aux nouveaux clients et assurer la continuité de service pour les clients internationaux de Bank of the West", précise le communiqué de mardi.

L'accord bilatéral prévoit aussi un "partenariat global pour offrir des services de leasing": via la création d'un "acteur important dans le domaine du financement de l'équipement".

Les "partenaires fournisseurs, nouveaux ou existants", pourront "accéder à des services de financement d'actifs de bout en bout, y compris des solutions de financement de stocks, de point de vente et de crédit-bail", poursuit le communiqué.

Côté BMO, le co-responsable de la banque commerciale Dan Marszalek a salué un "puissant modèle de couverture globale qui offre à nos clients un accès à plus d'opportunités au Canada, aux Etats-Unis et dans le monde entier".

