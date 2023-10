BMO Groupe financier a annoncé le départ prochain à la retraite de son chef de groupe, Marchés des capitaux, Dan Barclay, et la nomination d'Alan Tannenbaum à ce poste. Après une carrière de 32 ans dans les services bancaires d'investissement, M. Barclay passera à un rôle de conseiller principal auprès du chef de la direction. M. Tannenbaum rejoindra également le comité exécutif de la banque.

Ces deux changements entreront en vigueur le 1er novembre 2023. M. Tannenbaum dirigera BMO Marchés des capitaux et assurera la direction stratégique des marchés mondiaux et des segments de clientèle des services d'investissement et des services aux grandes entreprises. Il relèvera de Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier.

Brad Chapin succèdera à M. Tannenbaum dans ses fonctions actuelles et occupera le poste de chef mondial intérimaire, Services d'investissement et services aux grandes entreprises. Entré à BMO en 2010, M. Tannenbaum y a occupé plusieurs postes de direction, notamment la responsabilité des activités de BMO dans le domaine des services bancaires d'investissement et aux grandes entreprises auprès des grandes entreprises, des administrations publiques et des bailleurs de fonds du monde entier, ce qui englobe la prise ferme de titres de participation et de créance, le financement par emprunt, les prêts aux grandes entreprises et le financement de projets, les services-conseils en matière de fusions et d'acquisitions, ainsi que le commerce et les services bancaires mondiaux. Il a également dirigé le groupe Global Corporate Finance Solutions de BMO, responsable de toutes les activités de mobilisation de capitaux et des risques associés pour les actions et les titres à revenu fixe.

Outre ses contributions les plus récentes aux activités de BMO dans le domaine des services bancaires aux entreprises et des services d'investissement, Alan possède une expérience considérable en matière de services aux clients sur les marchés mondiaux. M. Tannenbaum est un fervent défenseur de l'engagement pris par BMO depuis des décennies en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion sur le lieu de travail, et il est déterminé à faire progresser le travail de M. Barclay pour continuer à ancrer ces valeurs dans la culture de BMO, en éliminant les obstacles et en contribuant directement à la solidité des résultats de BMO.