BNP Paribas : les approbations réglementaires sont obtenues pour finaliser la vente de Bank of the West à BMO

BNP Paribas a ajouté que la clôture de cette transaction était prévue pour le 1er février.

La Banque de Montréal avait déclaré en décembre 2021 qu'elle achèterait l'unité américaine de BNP Paribas, Bank of the West, pour 16,3 milliards de dollars dans le cadre de la plus grosse transaction jamais réalisée, permettant au créancier canadien de doubler sa présence dans la plus grande économie du monde, tout en donnant à la plus grande banque française une puissance de feu énorme pour les transactions.