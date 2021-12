BNP Paribas va céder à BMO ses activités de banque commerciale aux Etats-Unis

PARIS (Reuters) - BNP Paribas a annoncé lundi avoir conclu un accord avec BMO Groupe Financier pour la cession de Bank of the West, qui opère ses activités de banque commerciale aux Etats-Unis, pour un montant de 16,3 milliards de dollars (environ 14,5 milliards d'euros).

L'opération, entièrement en numéraire, devrait être réalisée au cours de l'année 2022, sous réserve des conditions suspensives habituelles, incluant l'approbation des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes, a indiqué BNP Paribas dans un communiqué.

La banque précise que l'opération devrait générer lors de sa réalisation une plus-value exceptionnelle (nette d'impôts) estimée à environ 2,9 milliards d'euros ainsi qu'un impact positif sur le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) d'environ 170 points de base.

BNP Paribas prévoit de procéder à une distribution extraordinaire sous forme de rachat d'actions après la réalisation de l'opération afin de compenser la dilution attendue du bénéfice net par action (BNA).

"A titre indicatif, un programme de rachat d'actions d'environ 4 milliards d'euros neutraliserait totalement la dilution du BNA", indique l'établissement bancaire.

Le groupe a l'intention de redéployer le produit restant (équivalent à environ 7 milliards d'euros de libération de capital) "progressivement et de manière très disciplinée", ajoute-t-il.

Il évoque une "accélération" de la croissance organique, en particulier en Europe, des investissements ciblés dans des technologies et des modèles "innovants" et des acquisitions dans des activités à valeur ajoutée.

Mi-novembre, plusieurs sources avaient rapporté à Reuters que BNP Paribas travaillait avec des banques conseil sur une éventuelle cession de Bank of the West, une transaction qui permettrait selon ces sources à la banque française de lever des ressources financières pour financer son expansion en Europe.

BNP Paribas indique qu'elle présentera ses principaux axes stratégiques dans le cadre de la publication de ses résultats annuels début février et qu'elle détaillera plus amplement son plan stratégique 2025 lors d'une journée investisseurs prévue le 14 mars 2022.

Aux Etats-Unis, le groupe reste présent dans la banque de financement et d'investissement, pour laquelle il a récemment renforcé les activités de "prime brokerage". La cession de Bank of the West n'a pas d'incidence significative sur la conduite de ces activités, assure BNP Paribas.

(Rédigé par Myriam Rivet et Blandine Hénault)