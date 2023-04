Bank of Montreal : Un don de 3,5 millions de dollars de BMO permet d'étendre le programme de leadership d'Ivey à l'ensemble du campus de Western

MONTRÉAL, le 3 avril 2023 - Ivey a annoncé aujourd'hui un don de 3,5 millions de dollars de BMO à l'Institut Ian O. Ihnatowycz pour le leadership de l'Ivey Business School, afin de créer un nouveau programme de certificat de leadership inter-campus accessible à tous les étudiants de premier cycle de l'Université Western. En outre, le don de BMO renforcera le cours transformateur Leadership Under Fire de l'Institut pour les étudiants au baccalauréat en administration des affaires et améliorera son rayonnement auprès des PME par le biais d'un guide gratuit sur le leadership.

Ce don historique fera progresser le programme de leadership d'Ivey au-delà de l'école de commerce et dans la communauté plus large de l'Université Western, élargissant encore la mission de l'Institut de leadership qui consiste à former des citoyens du monde qui ont une force de caractère, s'efforcent de faire une différence et contribuent à l'épanouissement des équipes, des organisations et des sociétés.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de la générosité de BMO et de son précieux partenariat, s'est réjouie Sharon Hodgson, doyenne de l'Ivey Business School. Je crois que la raison d'être de BMO, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, correspond parfaitement à la raison d'être de l'Ivey Business School et aux objectifs de l'Institut. Je suis ravie de constater l'impact qu'a ce don sur plusieurs plans : les étudiants d'Ivey profitent d'un meilleur accès au programme Leadership Under Fire, les étudiants de Western profitent d'une programmation inter-campus et nous soutenons également les PME de la collectivité. »

« BMO est fier de soutenir l'Ivey Business School afin de contribuer à l'élaboration de nouvelles approches en matière de programmation étudiante interfacultaire et d'apprentissage par l'expérience, a déclaré Mona Malone, chef des ressources humaines et chef, Talent et culture, à BMO. La raison d'être de BMO, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, est axée sur le progrès pour une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive. Grâce à ce partenariat, nous investissons dans le développement des futurs leaders, nous soutenons les entreprises locales et nous leur donnons les moyens de faire face aux défis futurs avec résilience. »

Forte du soutien de BMO, l'Institut créera un nouveau programme de certificat en leadership axé sur les objectifs. Ce programme permettra aux étudiants d'apprécier leurs forces et leurs possibilités de croissance dans les diverses dimensions du caractère d'un leader, et de travailler sur les moyens de développer ces dimensions. Il leur permettra également de développer une perspective informée et bien équilibrée du leadership et des objectifs, renforcée par l'apprentissage par les pairs au sein d'une cohorte diversifiée. Le don permet à l'Institut de créer chaque année une cohorte de 75 étudiants issus de l'ensemble du campus, qui en sont à leur troisième ou quatrième année d'études et, avec le soutien de l'ensemble de l'université, il est prévu de développer le certificat en leadership axé sur les objectifs au fil du temps.

« La force du programme de certificat réside dans l'approche interdisciplinaire que nous adoptons pour former des leaders motivés par un but précis et animés par le caractère, a précisé Dusya Vera, directrice générale de l'Institut Ian O. Ihnatowycz pour le leadership d'Ivey. Il s'agira d'un certificat innovant qui jettera des ponts entre l'approche d'Ivey pour former des dirigeants d'entreprise et les nombreuses autres facultés de Western qui proposent leur propre application du leadership dans le contexte particulier de leur discipline ou de leur profession. »

Veiller à ce que les étudiants soient formés non seulement aux compétences de base de la discipline qu'ils ont choisie, mais aussi au caractère de leader, peut constituer un avantage concurrentiel.

« Le développement du leadership transcende les disciplines, a indiqué Alan Shepard, président de l'Université Western. Pour avoir le plus d'impact possible sur la société, il est clair que le développement des leaders de demain doit aller au-delà des écoles de commerce et englober les futurs leaders de tous les domaines. Je suis ravi que BMO ait généreusement offert son soutien pour créer un tel impact. »

S'appuyant sur le succès d'Ivey en tant que leader international de l'apprentissage par cas, l'équipe à l'origine du nouveau programme développera des cas qui vont au-delà du contexte des affaires et cherchera à présenter du matériel des secteurs public, privé et à but non lucratif, assurant ainsi la pertinence pour les étudiants d'autres facultés.

Outre le nouveau programme de certificat, le don de BMO servira immédiatement à doubler le nombre d'étudiants qui pourront suivre le cours primé Leadership Under Fire: Developing Leader Character. Élaboré par les professeurs Gerard Seijts et Lyn Purdy d'Ivey, en collaboration avec les chefs militaires à la retraite David Quick et Paul Carroll, tous deux diplômés du programme de MBA pour dirigeants de 2016, ce cours facultatif s'inspire du cours de formation de base des officiers des Forces canadiennes. Le programme de cinq jours combine les meilleurs principes de leadership militaire avec des applications commerciales du monde réel. Le cours est l'un des cours optionnels les plus exclusifs et les plus transformateurs du programme de baccalauréat en administration des affaires d'Ivey; par ailleurs, les inscriptions à ce cours sont constamment en surnombre et les évaluations qu'en font les étudiants sont très élevées.

Le don permettra également d'améliorer le rayonnement de l'Institut auprès des PME grâce à la création d'un guide du leadership axé sur les objectifs, une ressource numérique qui distillera les recherches de l'Institut sur le caractère des leaders et fournira une approche pratique pour intégrer le caractère au sein de leur organisation. Ce guide permettra aux propriétaires et aux gestionnaires de PME de bénéficier du travail de l'école et d'apprendre comment élever leurs objectifs organisationnels en tirant parti des principes du leadership de caractère.

« Nous croyons que BMO est le partenaire idéal pour nous aider à diffuser cette information aux chefs d'entreprise qui n'ont peut-être pas accès aux types de programmes de formation et de perfectionnement offerts aux grandes entreprises, a poursuivi Mme Vera. Je suis ravie de renforcer notre partenariat et j'ai hâte de travailler ensemble pour amplifier la recherche, l'impact et la portée des travaux novateurs de l'Institut. »

La relation de Western et d'Ivey avec BMO

L'Université Western et l'Ivey Business School entretiennent une relation de longue date et à multiples facettes avec BMO Groupe financier. Depuis plus d'un siècle, BMO est la banque de l'université et un donateur de longue date de Western. D'anciens étudiants de Western occupent des postes de direction, et les employés de BMO sont particulièrement engagés auprès d'Ivey, où ils siègent à des conseils consultatifs et donnent généreusement de leur temps, de leur savoir-faire et de leur soutien financier. BMO et ses entités ont généreusement donné plus de 9,5 millions de dollars à Western et à Ivey à ce jour, notamment en soutenant le Richard Ivey Building, en baptisant l'auditorium BMO Groupe financier de 640 places et, plus récemment, en investissant dans le programme Ivey's Women in Asset Management (Les femmes et la gestion d'actifs).