L'unité canadienne de HSBC perd la Banque Nationale et la CIBC comme soumissionnaires, selon le Global and Mail.

HSBC a révélé le 4 octobre qu'elle envisageait de vendre la Banque HSBC Canada, une unité que les analystes estiment être évaluée entre 8 milliards (5,88 milliards) et 10 milliards (7,35 milliards) de dollars canadiens.

Le Globe and Mail, dans son rapport de vendredi, a cité des sources familières avec le processus, disant que le champ des prétendants à l'acquisition de la Banque HSBC Canada auprès du créancier britannique se rétrécissait. Des avocats et des analystes ont déclaré que la concentration du marché bancaire canadien pourrait décourager les grandes banques nationales de soumissionner, alors que le gouvernement a chargé l'organisme de réglementation antitrust de faire pression pour plus de concurrence.

Le Global and Mail rapporte que lorsque le PDG de la CIBC, Victor Dodig, a été interrogé sur la vente de HSBC lors d'une réunion des cadres supérieurs jeudi, il a laissé entendre que la préservation du capital était importante dans le climat actuel d'incertitude du marché et que la priorité de la banque restait la croissance organique.

La Banque HSBC Canada comprend quatre divisions couvrant les activités de banque commerciale, de banque personnelle, de banque d'investissement et de services aux marchés de la HSBC dans le pays.

La Banque Nationale du Canada a refusé de commenter le rapport du Global and Mail. La HSBC, la CIBC et la BMO n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

(1 $ = 1,3600 dollars canadiens)