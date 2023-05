Les résultats des banques entraînent le marché de Toronto à son plus bas niveau en huit semaines

Le principal marché boursier du Canada a chuté à son niveau de clôture le plus bas en près de deux mois mercredi, alors que deux grandes banques ont annoncé des bénéfices trimestriels inférieurs aux estimations des analystes et que l'incertitude entourant l'accord sur la dette américaine a pesé sur le sentiment des investisseurs.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 218,32 points, ou 1,1 %, à 19 927,69, son plus bas niveau depuis le 29 mars.

"Le TSX chute aujourd'hui dans une déroute généralisée, entraîné par le secteur des services financiers après les résultats décevants de deux grandes banques canadiennes", a déclaré Brandon Michael, analyste principal des investissements chez ABC Funds.

La Banque de Montréal et la Banque de Nouvelle-Écosse ont perdu respectivement 3,9 % et 1,3 %. Les créanciers ont annoncé des bénéfices trimestriels inférieurs aux prévisions, alors qu'ils ont mis de côté davantage de fonds pour les mauvais jours, les perspectives économiques demeurant incertaines.

"L'indice est très surpondéré dans les secteurs de la finance, des matériaux de base et de l'énergie, et ces secteurs ont perdu de leur popularité en raison des inquiétudes concernant la croissance mondiale, de l'incertitude concernant les taux d'intérêt et des discussions en cours sur le plafond de la dette américaine", a déclaré M. Michael.

Les principaux indices de Wall street ont également terminé en baisse alors que les discussions entre la Maison Blanche et les représentants républicains sur le relèvement du plafond de la dette américaine se sont prolongées sans qu'un accord puisse être trouvé pour éviter un défaut de paiement.

Le secteur des services financiers représente 28 % de la pondération du TSX. Il a reculé de 1,9 %, tandis que le secteur industriel a perdu 1,4 % et que le groupe des matériaux, qui comprend les sociétés minières de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a baissé de 2,2 %.

Un sondage Reuters a montré que le TSX se redresserait moins que prévu en 2023, car la hausse des coûts d'emprunt a refroidi l'économie nationale et les signes de ralentissement de la reprise en Chine ont réduit les perspectives pour les secteurs axés sur les ressources. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Johann M Cherian à Bengaluru ; rédaction de Rashmi Aich, Marguerita Choy et Richard Chang)