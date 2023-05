TD construit ses activités américaines brique par brique, après l'échec de First Horizon

Le deuxième créancier du Canada, le Groupe TD Bank, va poursuivre son expansion aux Etats-Unis en se concentrant sur la croissance organique, après que sa stratégie de fusions et acquisitions sur le plus grand marché bancaire du monde a subi un revers ce mois-ci, a déclaré un haut responsable à Reuters jeudi.

La TD a fait de la croissance américaine une priorité majeure alors qu'elle fait face à un marché saturé dans son pays et avait placé ses espoirs dans une offre de 13,4 milliards de dollars pour le créancier régional First Horizon, mais cette offre a été abandonnée après avoir rencontré des obstacles réglementaires.

Disposant d'un capital excédentaire d'environ 18 milliards de dollars, la société prévoit désormais de se concentrer sur l'ouverture de succursales et le développement de ses activités de gestion de patrimoine aux États-Unis, a déclaré Kelvin Tran, directeur financier, dans les premiers commentaires qu'il a formulés depuis l'abandon de l'offre de First Horizon.

"Aux États-Unis, nous sommes encore une banque relativement jeune. Nous avons beaucoup d'espaces vierges dans ce pays", a déclaré M. Tran.

"Nous continuons à orienter nos clients vers notre activité de gestion de patrimoine. Il s'agit d'une activité encore nouvelle aux États-Unis... Il y a donc encore beaucoup d'opportunités aux États-Unis", a-t-il ajouté.

La banque n'a pas exclu d'autres acquisitions.

"Lorsque nous envisageons le déploiement du capital, il s'agit de savoir ce que nous pouvons investir pour stimuler la croissance organique, nous examinons s'il existe des possibilités de fusions et d'acquisitions ... et aussi des possibilités de restituer du capital aux actionnaires", a déclaré M. Tran à l'agence Reuters.

TD a annoncé son intention de racheter 30 millions d'actions en même temps que ses résultats trimestriels, qui n'ont pas été à la hauteur des attentes.

L'incertitude entourant l'accord avec First Horizon a pesé sur les actions de la TD, qui sont en baisse de plus de 7 % depuis le début de l'année, comparativement à une baisse de 3,6 % du sous-indice des banques de la Bourse de Toronto.

Certains actionnaires sont prêts à faire preuve de patience alors que la Banque TD cherche à développer ses activités aux États-Unis.

Anthony Visano, gestionnaire de portefeuille chez Kingwest, un investisseur de longue date de la TD, a déclaré que la stratégie d'expansion aux États-Unis est sensée, mais que la TD doit s'orienter vers la gestion de patrimoine.

"Alors, construit-elle ou achète-t-elle ? Je pense qu'elle peut faire les deux en parallèle. Elle peut construire des établissements et acquérir les autres éléments qui manquent à la plateforme", a déclaré M. Visano.

OUVRIR DE NOUVELLES SUCCURSALES

Jeudi, M. Masrani a déclaré aux investisseurs que la banque prévoyait d'ouvrir 150 nouvelles succursales d'ici 2027 et de doubler le nombre d'embauches de conseillers en gestion de patrimoine. Cela comprend l'ouverture de 18 magasins aux États-Unis cette année, en plus des 1 100 magasins qu'elle exploite dans 16 États américains et de sa participation de 12 % dans Charles Schwab.

Elle a déjà ouvert cinq nouvelles succursales, notamment dans le sud de la Floride, à Atlanta et en Caroline du Nord - des régions considérées comme le terrain de First Horizon - tout en s'intéressant également au nord-est des États-Unis.

"Pensez à Boston, Philadelphie, New York, où nous pensons qu'il y a des communautés en expansion, des communautés en croissance dans lesquelles nous nous appuierons... Mais le Sud-Est sera un élément très important de l'équation globale", a déclaré Leo Salom, responsable des activités de détail de la TD aux États-Unis.

La banque a tiré environ 40 % de son bénéfice net ajusté du deuxième trimestre de ses activités de détail aux États-Unis, où la TD est le huitième plus grand créancier, tout comme son rival canadien, la Banque de Montréal, qui a acquis la Bank of the West, basée à San Francisco.

Certains analystes ont déclaré que la TD devrait repenser sa stratégie de fusion et d'acquisition aux États-Unis.

"La Banque TD devrait réexaminer la question de savoir si elle doit ou non poursuivre une croissance agressive dans le secteur bancaire américain par le biais d'acquisitions", a déclaré Nigel D'Souza, analyste chez Veritas.

"Mon argument est qu'elle devrait déployer son capital excédentaire pour développer ses franchises de gestion de patrimoine et de marchés de capitaux." (Article rédigé par Nivedita Balu, complété par Maiya Keidan et révisé par Denny Thomas et Sonali Paul)