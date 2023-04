TD est le titre bancaire le plus court au monde, les actions sont en baisse - données ORTEX

Environ 4,1 % des actions en circulation de la TD ont été prêtées à des fonds spéculatifs, alors que le deuxième titre bancaire le plus vendu à découvert, JP Morgan, n'avait que 2,3 milliards de dollars de positions vendues à découvert, selon les données.

Les fonds spéculatifs réalisent des bénéfices lorsqu'ils empruntent une action à un investisseur institutionnel et la revendent lorsque le prix baisse, empochant ainsi la différence, une pratique connue sous le nom de vente à découvert.

Les turbulences dans le secteur bancaire ont commencé le mois dernier avec l'effondrement des banques régionales Silicon Valley Bank et Signature Bank, déclenchant une crise de confiance. Jeudi, l'administration Biden a demandé des règles plus strictes pour réduire les risques à l'avenir.

La Banque TD est sur le point d'acquérir le créancier régional américain First Horizon Corp pour 13,4 milliards de dollars, bien que certains actionnaires aient exhorté la banque canadienne à renoncer à l'opération ou à renégocier le prix à la baisse.

L'acquisition de First Horizon catapulterait la TD au sixième rang des banques commerciales américaines, alors qu'elle est actuellement au dixième rang, selon la Réserve fédérale. La deuxième banque canadienne en importance aux États-Unis est BMO, qui occupe le 23e rang sur la liste.

Les actions de la TD ont perdu 15,7 % depuis le début de la crise des banques régionales et 3,4 % cette semaine. La Banque de Montréal (BMO) est en baisse de 15,8 % sur le même temps utile et de 2,2 % cette semaine. Environ 2,9 % des actions en circulation de BMO ont été prêtées à des fonds spéculatifs, soit environ 1,8 milliard de dollars.

Un porte-parole de la Banque TD n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

"L'acquisition de First Horizon par la banque n'est pas non plus très réjouissante dans le contexte actuel", a déclaré par courriel à Reuters Eric Compton, analyste actions chez Morningstar. "La TD est la plus exposée au système bancaire régional américain", a ajouté M. Compton.

Il a noté que la TD a également une participation importante dans Charles Schwab, qui a baissé de 40 % depuis le début de l'année.

TD attend l'approbation réglementaire de son rachat de First Horizon.