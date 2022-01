Cinda, sous la pression de Pékin, renonce à investir 944 millions de dollars dans l'unité Ant - sources

Cinda, l'une des quatre plus grandes sociétés publiques de gestion d'actifs (AMC) en Chine, a annoncé jeudi l'abandon de l'investissement prévu dans Ant, sans en préciser la raison.

Cette décision pourrait retarder davantage le remaniement réglementaire de Ant, une filiale d'Alibaba, et la relance de ses débuts sur le marché public après que sa tentative de double cotation de 37 milliards de dollars ait déraillé à la dernière minute en novembre 2020.

L'injection de capital cruciale de Cinda dans Ant a été approuvée par son principal régulateur - la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC) - mais elle n'a pas réussi à obtenir l'approbation des autorités gouvernementales supérieures, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe de la question.

L'une de ces sources a déclaré que le Conseil d'État chinois, son cabinet, était l'une des autorités qui a remis en question l'offre de Cinda d'investir dans Ant alors que l'activité principale de la société fintech était encore en pleine restructuration, et l'a finalement rejetée.

Le rejet a également été déclenché par la crainte que l'opération n'aille à l'encontre de l'orientation de la réforme de l'AMC de l'État, qui exige que les gestionnaires d'actifs se concentrent sur leur activité principale, à savoir la cession de prêts douteux, et la cession d'actifs non essentiels, a déclaré la deuxième source.

Lundi, Cinda a refusé de s'étendre au-delà de sa déclaration de jeudi annonçant le retrait, dans laquelle il a déclaré que la décision avait été prise après une considération commerciale prudente et des négociations avec l'unité de financement des consommateurs de Ant.

Ant n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La semaine dernière, la société a déclaré qu'elle respectait la "décision commerciale" de Cinda et qu'elle "veillerait à ce que le travail de rectification" de l'unité de financement des consommateurs soit effectué.

Le CBIRC et le Bureau d'information du Conseil d'État n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les sources ont refusé d'être identifiées en raison du caractère sensible de l'affaire.

Cinda, qui a été créée à Pékin à la fin des années 1990 pour gérer les dettes douteuses des banques d'État, a pour principal actionnaire le ministère des Finances.

Le plan d'investissement retiré aurait porté la participation de Cinda dans Chongqing Ant Consumer Finance Co Ltd à 24 % et aurait fait du gestionnaire d'actifs son deuxième plus gros investisseur.

L'unité de crédit à la consommation d'Ant avait prévu de faire passer son capital social de 8 milliards de yuans à 30 milliards de yuans (4,73 milliards de dollars), dont 6 milliards de yuans provenant de Cinda, et d'attirer de nouveaux investisseurs stratégiques.

Même après l'augmentation de capital prévue, Ant aurait conservé une participation de 50 % dans l'unité, selon la déclaration de Cinda à la Bourse de Hong Kong à la fin du mois dernier.

Deux autres investisseurs dans l'unité Ant - Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd et Sunny Optical Technology Group Co Ltd - qui avaient précédemment accepté l'augmentation de capital ont déclaré vendredi qu'ils reportaient leurs investissements à la lumière de la décision de Cinda.

(1 $ = 6,3472 yuan renminbi chinois)