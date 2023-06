China Nonferrous signe un accord de prêt avec CNMC Trade

China Nonferrous Gold Ltd - société d'exploration et de développement minier basée aux îles Caïmans et exploitant le projet aurifère Pakrut au Tadjikistan - conclut un accord de prêt avec CNMC Trade Company Ltd d'un montant maximum de 65 millions d'USD pour rembourser la facilité de prêt de 65 millions d'USD de la Bank of Shanghai. Ce prêt est remboursable dans un délai de trois mois à compter du 9 juin. Les conditions comprennent un taux d'intérêt mensuel de 0,5 %.

L'accord de prêt de la société avec la Banque de Shanghai a été signé en juin 2021 pour une durée maximale de 24 mois et doit être remboursé le 9 juin.

Cours actuel de l'action : 1,60 pence, en baisse de 5,6 % lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 72%.

