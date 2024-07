Bank OZK (la banque) est une banque régionale qui propose une gamme de solutions financières. Elle propose une gamme de produits, notamment des chèques, des épargnes, des prêts, des hypothèques, des services de gestion de trésorerie, des services aux commerçants, des services fiduciaires et successoraux, des services de gestion de patrimoine et des cartes de crédit, entre autres. Ses produits d'épargne comprennent des certificats de dépôt, des comptes du marché monétaire et des comptes de retraite individuels. Ses options de prêt personnel comprennent les lignes de crédit immobilier, les lignes de crédit personnelles et les prêts automobiles. Elle propose des prêts hypothécaires à taux fixe et des prêts hypothécaires à taux variable. Ses services bancaires en ligne permettent aux utilisateurs de gérer leurs comptes, de payer des factures, de transférer des fonds, de consulter des relevés de compte électroniques, etc. La banque propose également des services de consultation individuelle, de planification financière, de fiducie et de gestion des investissements. La banque mène des opérations bancaires avec plus de 240 bureaux dans huit États, dont l'Arkansas, la Géorgie, la Floride, la Caroline du Nord, le Texas, New York, la Californie et le Mississippi.

Secteur Banques