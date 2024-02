Pekao, le deuxième plus grand prêteur de Pologne, a affiché jeudi une hausse de 95 % en glissement annuel de son bénéfice net au quatrième trimestre, grâce à des revenus d'intérêts nets élevés et à des coûts réglementaires et de provision inférieurs.

Le bénéfice trimestriel a dépassé les attentes du marché, s'élevant à 1,72 milliards de zlotys (431,55 millions de dollars) contre 1,57 milliards de zlotys prévus par les analystes dans le consensus fourni par l'entreprise.

La banque a également déclaré qu'elle recommandait un dividende de 19,20 zlotys par action, car elle prévoit de décharger les bénéfices stockés à partir de 2019 et 2023. (1 $ = 3,9856 zlotys) (Reportage de Mateusz Rabiega ; Rédaction de Kim Coghill)