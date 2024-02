Lorsque, la semaine dernière, un four Electrolux de 500 dollars a été brièvement mis en vente en Hongrie pour 1 % de son prix catalogue, des milliers d'acheteurs ont inondé le magasin en ligne en l'espace de quelques heures.

Mais ce qui semblait être la bonne affaire du siècle s'est avéré être un problème technique et ni les clients n'ont eu la moindre chance de faire une affaire aussi improbable, ni le groupe suédois d'électroménager ne peut compter sur une demande aussi exubérante.

"Nous nous attendons à ce que le climat de consommation reste faible sur le marché européen en 2024, car les consommateurs optent pour des prix plus bas et retardent les dépenses non essentielles ou occasionnelles", a déclaré à Reuters Peter Toth, responsable de la zone de vente Europe centrale et orientale Sud chez Electrolux, interrogé sur la santé de la demande dans l'aile orientale de l'Union européenne.

La réalité dans la région est qu'il y a peu de signes d'une reprise de la consommation sur laquelle les gouvernements comptaient pour compenser la baisse de la demande d'exportations provenant d'une économie allemande chancelante et pour sortir la région de la récession due à l'inflation de l'année dernière.

La République tchèque et la Hongrie ont toutes deux sombré dans la récession, tandis que la Pologne l'a évitée de justesse.

Quatre semaines seulement après le début de la nouvelle année, le gouvernement tchèque a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2024, invoquant une reprise de la consommation plus faible que prévu, tandis que la banque centrale hongroise a émis un avertissement similaire.

Même en Pologne, où l'on s'attend à ce que les salaires augmentent le plus dans la région cette année, les dépenses de consommation ont connu un début mitigé en janvier, après que le taux d'épargne brut a plongé en territoire négatif pendant quatre trimestres depuis le début de l'année 2022.

Alors qu'un bond des ventes de véhicules et de pièces détachées et des rénovations de logements a permis aux ventes au détail de dépasser les prévisions, les économistes de la Bank Pekao ont déclaré que janvier était un "mois sans espoir" pour les vêtements, tandis que les ventes d'autres biens durables ont également chuté.

"Nous restons sceptiques quant au potentiel du consommateur polonais. "Selon nous, 2024 sera une année d'épargne plutôt qu'un boom de la consommation. Sur les 7 à 8 % d'augmentation réelle des revenus, les consommateurs polonais en dépenseront environ la moitié."

Les données publiées mercredi montrent que l'amélioration constante du moral des consommateurs depuis la fin de l'année 2022 s'est interrompue en février sur fond de nouvelles inquiétudes concernant les perspectives économiques de la Pologne et des ménages.

"Le taux d'épargne brut des ménages relativement faible par rapport à d'autres pays d'Europe centrale et orientale pourrait avoir un effet modérateur sur la reprise de la consommation privée", a déclaré Malgorzata Krzywicka, directrice associée de Fitch Ratings, tout en ajoutant qu'elle voyait toujours la consommation contribuer quelque peu à la croissance globale.

UN REBOND SÉLECTIF

Malgré une amélioration récente, la confiance des consommateurs en République tchèque et en Hongrie reste faible, les prix des produits alimentaires étant désormais proches de ceux de la zone euro, où les revenus disponibles sont nettement plus élevés.

Ces pays sont confrontés aux perspectives de reprise les plus faibles d'Europe centrale en 2024, selon les dernières prévisions de la Commission européenne, qui tablent sur une croissance de 2,7 % pour la Pologne, en deçà des estimations de Varsovie qui tablait sur une croissance de 3 % ou plus.

Tomas Prouza, président de l'Association tchèque du commerce et du tourisme, s'attend à un "rebond sélectif" de la demande des consommateurs au second semestre, les Tchèques continuant à économiser sur les produits de première nécessité et à dépenser davantage pour les loisirs et les biens de qualité supérieure.

"Nous nous attendons à ce que la prudence reste de mise jusqu'à l'été, lorsque les gens commenceront à constater une amélioration des salaires réels", a-t-il déclaré.

Une enquête de PricewaterhouseCoopers auprès des dirigeants hongrois, qui comprend plus de trois douzaines d'entreprises du secteur du commerce de détail, a montré que moins de la moitié des 300 entreprises interrogées s'attendaient à une croissance de leur chiffre d'affaires en 2024, le pire résultat depuis plus d'une décennie.

"Je ne m'attends pas à un véritable boom de la consommation dans l'un ou l'autre des pays d'Europe centrale et orientale", a déclaré Witold Orlowski, conseiller économique en chef chez PwC Pologne. "La situation économique est morose et ne devrait s'améliorer qu'au second semestre de l'année.

Lukasz Kozlowski, économiste en chef de la Fédération des entrepreneurs polonais, a déclaré que 2024 marquerait probablement une "reprise modérée" dans le commerce de détail.

Il a toutefois ajouté que la reprise était confrontée à des vents contraires, le gouvernement polonais prévoyant de rétablir le trimestre prochain une taxe de vente de 5 % sur les produits alimentaires, suspendue au cours des deux dernières années, tandis que les coûts d'emprunt pourraient rester plus élevés pendant plus longtemps.

Au-delà des données économiques concrètes, les effets psychologiques de la faiblesse chronique de l'Allemagne, la plus grande économie d'Europe et de loin le plus grand marché d'exportation de la région, pourraient également affecter le comportement des consommateurs, a déclaré un haut responsable de la banque centrale tchèque.

Pawel Ropiak, économiste chez le prêteur polonais BGK, a déclaré que les consommateurs pourraient hésiter à dépenser davantage après que l'inflation à deux chiffres des deux dernières années a épuisé leurs économies.

"Nous pouvons utiliser tous les outils possibles pour soutenir le consommateur : une politique fiscale active, une politique monétaire active, une politique monétaire dovish. Mais si les consommateurs ne veulent pas dépenser, ils ne le feront pas", a-t-il déclaré. "Ils ne dépenseront tout simplement pas.