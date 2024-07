BankFirst Capital Corporation annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024

BankFirst Capital Corporation a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré des revenus d'intérêts nets de 20,9 millions de dollars. Le bénéfice net s'est élevé à 6,52 millions de dollars. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies est de 1,09 USD. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies est de 1,09 USD.

Pour le semestre, le revenu net d'intérêts s'est élevé à 41,13 millions d'USD, contre 46,19 millions d'USD l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 11,53 millions d'USD, contre 13,35 millions d'USD il y a un an. Le résultat de base par action des activités poursuivies est de 2,02 USD contre 2,48 USD il y a un an. Le résultat dilué par action des activités poursuivies est de 2,02 USD, contre 2,48 USD il y a un an.