Bankinter : UBS reste à achat, réduit sa cible

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Bankinter, mais avec un objectif de cours abaissé de 7,15 à 6,70 euros, dans le cadre d'une note sur plusieurs établissements bancaires espagnols en amont de leurs trimestriels.



'Les risques de voir la détérioration du contexte macroéconomique plafonner le cycle des taux de la BCE ont eu un impact sur la performance des banques espagnoles sur leur territoire national', souligne le broker.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.