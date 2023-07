Bankinter, S.A. est un groupe bancaire organisé essentiellement autour de 3 pôles d'activités : - banque commerciale : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit-bail, crédit à la consommation, etc.), prestations de financement de projets, etc. ; - banque de financement et de marché : prestations de conseil, gestion d'actifs, intermédiation financière, opérations sur titres, etc. ; - banque privée. A fin 2021, la banque gère 70,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 66,3 MdsEUR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée notamment au travers d'un réseau de 446 agences dans le monde.

Secteur Banques