BankUnited, Inc. est une société holding bancaire de BankUnited (la Banque). La Banque fournit une gamme de services de prêts commerciaux et de dépôts commerciaux et de consommateurs par l'intermédiaire de centres bancaires situés en Floride et dans la région métropolitaine de New York. Elle fournit des services de prêts commerciaux et de dépôts dans le sud-est des États-Unis par l'intermédiaire de son bureau de banque de gros à Atlanta, en Géorgie, et fournit certains produits de prêts commerciaux et de dépôts par l'intermédiaire de plateformes nationales et certains produits de dépôts de consommateurs par l'intermédiaire d'un canal en ligne. Les produits de prêt et de crédit-bail de la banque comprennent des prêts commerciaux, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts hypothécaires résidentiels et d'autres prêts à la consommation. Elle propose des produits de dépôt traditionnels, notamment des comptes chèques commerciaux et de consommation, des comptes de dépôt du marché monétaire, des comptes d'épargne et des certificats de dépôt avec une variété de termes et de taux, ainsi qu'une gamme de services de trésorerie, de paiements commerciaux et de gestion de trésorerie.

Secteur Banques