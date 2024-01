Bankwell Financial Group, Inc. est une société holding bancaire. La société propose une gamme de services financiers par l'intermédiaire de sa filiale bancaire, Bankwell Bank (la Banque). La Banque est une banque non membre de l'État du Connecticut. Les produits de prêts commerciaux de la banque comprennent les prêts immobiliers commerciaux pour les propriétaires occupants, les prêts d'investissement immobilier commercial, les prêts commerciaux (tels que les prêts commerciaux à terme, le financement d'équipement et les lignes de crédit) aux petites et moyennes entreprises, ainsi que les prêts de construction et de développement immobilier. Ses produits de dépôt comprennent les chèques, l'épargne, le marché monétaire et les certificats de dépôt. La banque possède des succursales à New Canaan, Stamford, Fairfield, Westport, Darien, Norwalk et Hamden, dans le Connecticut. La banque fournit une gamme de services aux clients de son marché, une zone englobant un rayon d'environ 100 miles autour de son réseau de succursales.

Secteur Banques