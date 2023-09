Bannari Amman Sugars Limited est une société basée en Inde, engagée dans la fabrication de sucre, la production d'électricité par cogénération, la production d'alcool industriel et de produits en granit. Les secteurs de la société sont le sucre, l'électricité, la distillerie et les produits en granit. La société possède cinq sucreries d'une capacité totale de 23700 tonnes métriques (MT) de canne à sucre broyée par jour et 129,80 mégawatts (MW) d'énergie cogène. Ses trois sucreries sont situées au Tamil Nadu et les deux autres au Karnataka. Elle possède deux unités de distillerie avec une capacité de production totale de 217,50 kilo-litres par jour (KLPD), ainsi que des unités d'engrais naturel Agri et de traitement du granit. La société possède également sept éoliennes d'une capacité totale de 8,75 MW. Ses éoliennes sont situées dans les villages de Radhapuram Irukkandurai et Karunkulam, Radhapuram Taluk, district de Tirunelveli, Tamil Nadu.

Secteur Transformation des aliments