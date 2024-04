Banner Corporation est une société holding bancaire pour Banner Bank (la Banque). La Banque est une banque commerciale agréée dans l'État de Washington. La Banque est une banque régionale qui propose une variété de services bancaires commerciaux et de produits financiers aux particuliers, aux entreprises et aux entités du secteur public dans ses principales zones de marché. L'activité principale de la banque est celle d'une institution bancaire traditionnelle, acceptant des dépôts et octroyant des prêts dans les régions avoisinant ses bureaux dans les États de Washington, d'Oregon, de Californie et d'Idaho. La banque est également présente sur les marchés secondaires des prêts, s'engageant dans des opérations bancaires hypothécaires, par le biais de l'origination et de la vente de prêts résidentiels d'une à quatre familles et de prêts résidentiels multifamiliaux. Ses activités de prêt comprennent les prêts aux entreprises commerciales et les prêts immobiliers commerciaux, les prêts aux entreprises agricoles, les prêts à la construction et à l'aménagement du territoire, les prêts résidentiels unifamiliaux à quadrifamiliaux et multifamiliaux, les prêts de l'administration des petites entreprises des États-Unis (SBA) et les prêts à la consommation.

Secteur Banques