Bannix Acquisition Corp. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Le 04 octobre 2023

Bannix Acquisition Corp. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,239409 million de dollars, contre 0,146322 million de dollars il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies était de 0,04 USD, contre 0,02 USD il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies est de 0,04 USD contre 0,02 USD il y a un an.

Pour le semestre, la perte nette s'est élevée à 0,050696 million d'USD, contre 0,236066 million d'USD il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies est de 0,01 USD contre 0,03 USD il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies était de 0,01 USD contre 0,03 USD il y a un an.