EDP Renewables va investir jusqu'à 10 milliards de dollars d'ici à 2030 dans un centre d'énergie propre à Singapour.

EDPR, qui est détenue à 75 % par la plus grande compagnie d'électricité du Portugal, Energias de Portugal, a conclu jeudi un accord d'un milliard de dollars australiens pour acquérir 91 % des parts de Sunseap Group, une entreprise d'Asie du Sud-Est spécialisée dans les énergies renouvelables, après que toutes les conditions réglementaires ont été remplies pour l'accord conclu en novembre.

Outre les projets solaires et éoliens, EDPR et Sunseap ont l'intention d'explorer les possibilités de coopération dans le domaine du stockage de l'énergie et de l'hydrogène vert, ont déclaré les deux entreprises dans un communiqué commun.

EDPR a déclaré que l'accord récemment conclu permet à la société d'établir un siège pour la région Asie-Pacifique par l'intermédiaire de Sunseap, qui possède un portefeuille de près de 10 GW de projets renouvelables à différents stades de développement sur neuf marchés, dont Singapour, le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, le Cambodge, la Chine, le Japon et Taïwan.

" La région Asie-Pacifique est pour nous un marché stratégique dans le cadre du positionnement mondial d'EDPR, avec à la fois une forte demande et un potentiel de croissance dans le secteur des énergies renouvelables ", a déclaré Pedro Vasconcelos, directeur des opérations d'EDPR pour la région Asie-Pacifique.

EDPR, qui possède actuellement un portefeuille d'une capacité totale de 13 GW, principalement en Europe, aux États-Unis et au Brésil, avait conclu un petit accord au Vietnam au début de l'année dernière, marquant ainsi sa première étape vers l'établissement d'une présence en Asie.

(1 $ = 1,3513 dollar de Singapour)