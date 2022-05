Exxon va vendre ses actifs gaziers du nord du Texas à BKV pour 750 millions de dollars

Exxon Mobil Corp a annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord pour vendre des propriétés de gaz naturel dans le nord du Texas au producteur BKV Corp pour 750 millions de dollars, dans le cadre d'un mouvement plus large visant à se débarrasser des actifs indésirables.

Exxon, premier producteur de pétrole américain, s'est fixé comme objectif il y a trois ans de vendre, d'ici décembre dernier, 15 milliards de dollars d'actifs afin de rembourser ses dettes et de se concentrer sur la production de pétrole à moindre coût. Mais elle a atteint environ la moitié de son objectif, les ventes ayant stagné pendant la pandémie.

Le rebond des prix du pétrole et du gaz de cette année a suscité un regain d'intérêt pour ses propriétés, a déclaré le vice-président principal Neil Chapman aux analystes en mars.

La vente des actifs du Nord du Texas comprend des paiements supplémentaires basés sur les prix futurs du gaz, ce qui permet à la société de profiter de la hausse des coûts du carburant. La transaction devrait être conclue d'ici le 30 juin.

Nous nous efforçons d'offrir les rendements les plus compétitifs à nos actionnaires en développant des opportunités avec le coût d'approvisionnement le plus bas, a déclaré Liam Mallon, président d'Exxon Mobil Upstream Company.

BKV, dont le siège est à Denver, est détenu en majorité par la société énergétique thaïlandaise Banpu PCL et est le plus grand producteur de gaz naturel dans le Barnett Shale, une région du nord du Texas où les premiers puits de schiste ont été forés avec succès.

Exxon propose des actifs en Asie, en Afrique et en Europe et se concentre sur la Guyane, le Brésil offshore et le bassin permien de l'ouest du Texas et du Nouveau-Mexique. Elle commercialise des actifs en Irak, au Tchad, au Nigeria, au Canada, ainsi qu'en Arkansas et en Ohio.

La société, qui a subi une perte historique de 22,4 milliards de dollars en 2020, a utilisé les prix élevés du pétrole de cette année pour rembourser sa dette et augmenter les versements aux actionnaires.

Exxon a déclaré avoir retiré de son plan de développement en 2020 les actifs du Barnett Shale exploités par ses filiales XTO Energy Inc et Barnett Gathering LLC.

L'année dernière, elle a tiré 2,6 milliards de dollars de la vente d'actifs, contre 1 milliard de dollars en 2020. (Reportage de Ruhi Soni à Bengaluru ; Montage de Maju Samuel, Bernard Orr)