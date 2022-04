Banque Attijari de Tunisie Societe anonyme : ATTIJARI BANK - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/03/2022

Attijari bank 24, rue Hédi Karray - Centre Urbain Nord

1080 Tunis

Attijari bank publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 1er trimestre 2022

(Mt. en milliers de dinars)AuAuAuVar marsVar mars

31/03/2022 31/03/2021 * 31/12/2021 2022-21 (en Montant) 2022-21 (en %)

1) PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE Intérêts et revenus assimilés

212 419

202 874

821 202

9 545 4,71%

138 363

136 873

543 080 1 489 1,09%

Commissions (en produits)

32 953

30 261

128 079 2 693 8,90%

Gains sur portefeuille titres commercial et opérations financières

20 330

17 724

73 875 2 605 14,70%

Revenus du portefeuille d'investissement

20 774

18 016

76 168 2 758 15,31%

2) CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE Intérêts encourus et charges assimilées Commissions encourues

75 704

73 484

298 666

2 220 3,02%

72 666

70 220

287 452

2 445 3,48%

3 038

3 264

11 214

-225 -6,90%

3) PRODUIT NET BANCAIRE 136 716 129 390 522 536 7 325 5,66%

4) AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 2 739 1 304 8 256 1 435 110,09%

5) CHARGES OPERATOIRES DONT :

68 965

59 883

277 335

9 082 15,17%

Frais de personnel

47 201

39 471

188 134

7 729 19,58%

Charges générales d'exploitation

17 886

17 301

69 917

584 3,38%

6) STRUCTURE DU PORTEFEUILLE Portefeuille Titres Commercial Portefeuille Titres d'Investissement

1 619 282

1 330 287 1 592 891

288 995 21,72%

300 358

192 339

309 458

108 018 56,16%

1 318 925

1 137 948 1 283 433

180 977 15,90%

7) ENCOURS DES CREDITS A LA CLIENTELE 6 252 063 5 935 168 6 344 685 316 895 5,34%

8) ENCOURS DE DEPOTS DONT :

8 626 096

8 375 052 8 545 048

251 044 3,00%

Dépôts à vue

4 097 199

3 846 648 4 066 376

250 551 6,51%

Comptes d'épargne

2 907 173

2 679 481 2 838 451

227 692 8,50%

9) EMPRUNTS ET RESSOURCES SPECIALES

10) CAPITAUX PROPRES **

742 317

88 838

135 965 720 444

* : Les chiffres de mars 2021 ont été retraités pour les besoins de la comparabilité.

** : Les capitaux propres n'incluent pas le résultat de la période et celui de l'exercice précédent.

87 830 742 274

-47 128 -34,66%

21 873 3,04%

I/ BASES RETENUES POUR LEUR ELABORATION

Les indicateurs trimestriels de la banque arrêtés au 31 mars 2022 sont établis conformément aux normes comptables généralement admises en Tunisie, notamment les normes comptables sectorielles (NCT 21 à 25) relatives aux établissements bancaires telles qu'approuvées par l'arrêté du Ministre des Finances du 25 mars 1999.

Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit :

Classification et évaluation des titres

Les titres de participation souscrits par la banque sont comptabilisés à leur valeur d'acquisition et figurent à l'actif du bilan pour la partie libérée et en hors bilan pour la partie non libérée.

Les titres cotés en bourse sont évalués à leurs cours boursiers, les titres non cotés sont évalués à la valeur mathématique déterminée sur la base des derniers états financiers disponibles. Les moins-values dégagées par rapport aux coûts d'acquisition sont provisionnées.

Les titres de transaction figurent sous la rubrique portefeuille-titres commercial et les titres de participation sous la rubrique portefeuille-titres d'investissement.

Créances et dettes rattachées

Les intérêts à payer et à recevoir arrêtés sont rattachés à leurs comptes de créances ou de dettes correspondants.

Les intérêts à échoir sont déduits directement des postes d'actif correspondants.

Les intérêts impayés, initialement comptabilisés en produits et se rapportant aux clients classés (2,3 et 4) sont remis exhaustivement au compte agios réservés.

Les agios réservés et provisions sur créances à la clientèle sont présentés au niveau des postes d'actif correspondants de manière soustractive.

Règles de prise en compte des produits

Les intérêts, les produits assimilés, les commissions et autres revenus sont pris en compte au résultat pour une période allant du 1er janvier au 31 mars 2022. Les produits courus et non échus sont intégrés au résultat alors que les produits encaissés et se rapportant à une période postérieure au 31 mars 2022 sont déduits du résultat.

Règles de prise en compte des charges

Les intérêts et commissions encourus, les frais de personnel et autres charges sont pris en compte au résultat pour une période allant du 1er janvier au 31 mars 2022. Les charges courues et non échues sont intégrées au résultat alors que les charges décaissées et se rapportant à une période postérieure au 31 mars 2022 sont rajoutées au résultat.

II/ LES FAITS MARQUANTS

 Les dépôts de la clientèle ont progressé de 3,00% par rapport au 31 mars 2021 grâce essentiellement à la collecte en dépôts à vue et en comptes d'épargne qui ont évolué respectivement de 6,51% et 8,50%.

 Les encours de crédit ont augmenté de 5,34% par rapport au 31 mars 2021 pour s'établir à 6 252,1 millions de dinars.

 Les produits d'exploitation bancaire ont enregistré une progression de 4,71% par rapport au 31 mars 2021 pour s'établir à 212,4 millions de dinars au 31 mars 2022.

 Les charges d'exploitation bancaire ont enregistré une progression de 3,02% par rapport au 31 mars 2021 pour s'établir à 75,7 millions de dinars au 31 mars 2022.

 Le Produit Net Bancaire s'est situé à 136,7 millions de dinars s'inscrivant en hausse de 5,66% par rapport au 31 mars 2021.

 Les charges opératoires ont enregistré une progression de 15,17% par rapport au 31 mars 2021 pour s'établir à 68,9 millions de dinars au 31 mars 2022.

Obtention du titre de « Banque verte de l'année »

 Attijari bank a obtenu, mardi 22 février 2022, le deuxième prix de la « Banque verte de l'année » pour ses actions et ses contributions aux projets verts favorables à la transition écologiques et à la maîtrise de l'énergie. La cérémonie de remise des trophées « Prix Best Green » s'est déroulée en marge de la 3ème édition du congrès mondial de l'énergie « WENERCON 2022 », qui a eu lieu du 22 au 25 février 2022 à Tunis.

Inauguration de Dar Al Macharii Sousse

 Le 25 mars 2022 a eu lieu l'inauguration du troisième centre Dar Al Macharii Sousse. Le dispositif DAM vise l'accompagnement, le conseil et l'assistance de la clientèle TPE, auto-entrepreneurs et créateurs d'entreprises. Il s'agit d'un nouveau-né qui vient étoffer l'expertise métier et la gamme de produits et services de la banque.

Lancement du Nouveau Modèle Relationnel au niveau de l'ensemble du réseau

 Le lancement national du Nouveau Modèle Relationnel, projet phare du plan stratégique Thniya Jdida, a été officialisé au cours d'un événement en ligne qui s'est tenu lundi 7 février 2022. Le NMR constitue une nouvelle démarche de travail au service d'une nouvelle vision mettant davantage en valeur le client et vise à accélérer le développement du réseau par une meilleure exploitation de la data et la montée en compétences des équipes.

Mise en place du projet SGMT 2 « Système de virements Gros Montants tunisien »