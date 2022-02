Banque Cantonale de Geneve : Dans un couple, quelle caisse de pensions faut-il privilégier ?

En Suisse, l'AVS/AI et le deuxième pilier (LPP) représentent les deux piliers fondamentaux du système de prévoyance. Alors que le premier pilier s'applique sans distinction à toute personne domiciliée en Suisse et/ou y travaillant, le deuxième pilier est obligatoire pour les salariés dont le revenu annuel est supérieur à CHF 21'510 (en 2022), et est facultatif pour les personnes indépendantes. La LPP peut être « aménagée », dans le cadre des limites fixées par la loi, en fonction du rôle qu'une entreprise souhaite lui donner. Il s'agit donc d'un pilier qui reflète la politique sociale de l'entreprise car celle-ci se traduit par des prestations (rentre de retraite et couverture en cas de décès et d'invalidité) destinées aux collaborateurs et à leurs ayants droit.

Prenons le cas de Pascal et Tatiana. Pascal, 58 ans, est manager d'une société et Tatiana, 50 ans, est indépendante affiliée à une caisse de pensions. Ayant chacun reçu leur certificat LPP, ils commencent à préparer leur déclaration fiscale et s'interrogent sur la caisse de pensions à privilégier en vue d'optimiser leur future retraite et leur fiscalité. Comment doivent-ils s'y prendre ? Le premier élément à prendre en compte est le montant des cotisations versées par l'entreprise et par l'assuré, sachant que les prestations à la retraite sont directement dépendantes de l'étendue de ces cotisations. La loi définit une prescription minimale mais l'entreprise peut décider d'aller au-delà. Pascal, qui gagne CHF 200'000, est au bénéfice d'une excellente prestation puisque son salaire assuré est égal à celui déclaré à l'AVS. Tatiana de son côté gagne CHF 130'000 mais son salaire assuré est plafonné à CHF 60'945, ce qui correspond au système minimal. Le deuxième élément à analyser est le taux de conversion. Il s'agit du taux utilisé pour convertir en rente le capital accumulé jusqu'à la retraite. A 65 ans, âge légal de départ à la retraite, Pascal aura accumulé un avoir de CHF 1.5 million qui, converti au taux de 5.8% proposé par sa caisse de pensions, lui procurera une rente de CHF 87'000 annuellement. Il possède en outre un potentiel de rachat de CHF 160'000. Tatiana, qui a commencé à cotiser plus tardivement, aura lors de son départ à la retraite un capital de CHF 275'000 qui, au taux de conversion de sa caisse de pensions fixé à 6.8%, lui confèrera une rente annuelle de CHF 18'700. Elle a pour sa part un droit de rachat de CHF 274'000.

Finalement, le couple disposera des rentes suivantes. En ce qui concerne l'AVS, Pascal et Tatiana n'ont pas de lacune de cotisation, aussi, dès 65 ans, Pascal recevra CHF 28'680 et lorsque Tatiana aura 64 ans, le couple recevra CHF 43'020. A cela s'ajoutent les deux rentes LPP qui porteront le revenu total du couple (AVS et LPP) à CHF 148'720, ce qui représente 45% de leur revenu actuel. Est-ce suffisant ? La seule manière de le savoir est de préparer un budget pour la retraite qui servira de base à la définition de la meilleure stratégie possible. Celle-ci pourrait être, dans un premier temps, d'améliorer la caisse de pensions de Tatiana qui affiche les prestations minimales. En effet, si Tatiana avait une caisse comparable à celle de Pascal, elle aurait un capital projeté de CHF 710'000 au lieu de CHF 275'000 ! Dans un deuxième temps, le couple pourrait procéder à des rachats à commencer par la caisse de Pascal qui offre les meilleures prestations. La dernière question qui se posera au couple sera de choisir d'opter pour la rente, le retrait du capital ou un mix des deux. De précieux indices à ces questions figurent dans le certificat LPP que les caisses de pensions émettent chaque année, dans le règlement de prévoyance de la caisse ou encore dans le rapport de gestion. Le gérant de votre caisse ou votre conseiller patrimonial peuvent vous aider à les repérer, c'est de votre santé financière dont il s'agit !



*Directeur Wealth solutions, BCGE