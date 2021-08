Forte d'un solide 1er semestre, la BCGE cajole ses actionnaires

Genève (awp) - Tous les voyants sont passés au vert au premier semestre pour la Banque cantonale de Genève (BCGE), qui a signé une solide performance après un exercice 2020 rendu difficile par la crise pandémique. Ce contexte favorable a incité l'établissement à prendre de l'avance sur des provisions, à relever ses objectifs 2021 et à promettre une hausse du dividende.

Recettes, rentabilité opérationnelle ou bénéfice net, l'ensemble des chiffres intermédiaires publiés mardi affichent des augmentations flatteuses.

Seule "ombre" au tableau, la constitution d'une provision de 21,8 millions de francs suisses qui a entraîné un recul de 6,9% sur un an du résultat net des opérations d'intérêts à 103,9 millions. Néanmoins, cette baisse découle de la volonté de comptabiliser sur le seul premier semestre des réserves devant être constituées sur deux ans.

La banque a ainsi profité des bons résultats pour s'acquitter une fois pour toutes de cette obligation imposée par le régulateur Finma. "Je dois l'avouer, je ne pensais pas en début d'année que nous pourrions le faire", a souligné le directeur général Blaise Goetschin en conférence de presse.

Les recettes ont augmenté de 12,1% à 205,3 millions de francs suisses, une croissance généralisée. "Notre modèle économique diversifié, reposant sur 14 métiers, nous permet de profiter du potentiel de reprise de l'économie genevoise, particulièrement de son volet international", a souligné M. Goetschin.

Le financement du négoce - une activité particulière à la BCGE et dans laquelle la plupart des banques cantonales ne sont pas impliquées - a ainsi mieux contribué aux recettes grâce à des volumes plus rondelets et la hausse des cours des matières premières. Le "trade finance" avait pâti en 2020 de la crise sanitaire mais également de plusieurs fraudes ayant forcé un acteur historique à Genève, BNP Paribas Suisse, à se désengager de ces affaires.

Bâtiments assainis

Les charges ont pris 6,5% à 125,4 millions de francs suisses, en raison notamment de l'assainissement énergétique du parc immobilier. La BCGE va dépenser plus de 20 millions de francs suisses pour les travaux à son siège du Quai de l'Ile et plusieurs autres millions pour certaines succursales.

Le résultat opérationnel a bondi de 53% à 77,3 millions de francs suisses, pour un bénéfice net amélioré de 16,3% à 64,3 millions.

Par rapport à fin décembre, la somme au bilan s'est étoffée de 1,4% à 27,91 milliards de francs suisses, dont 12,38 milliards de créances hypothécaires (+3,1%) et 17,54 milliards de dépôts clientèle (+3,9%). Les fonds propres ont augmenté de 2,2% à 1,75 milliards de francs suisses.

La BCGE veille au grain en termes de gestion des liquidités. Le seuil de répercussion des taux négatifs sur les dépôts a ainsi été une nouvelle fois abaissé, passant à 2 millions de francs suisses de 3 millions auparavant, avec des exceptions.

La banque table sur un chiffre d'affaires annuel de 400 millions de francs suisses, retrouvant ainsi les niveaux d'avant-crise. Le résultat global est attendu en progression, contre en "légère progression" auparavant. Le dividende, de 3,75 francs suisses par action au titre de 2020, devrait être relevé.

A 13h51, l'action BCGE prenait 0,3% à 165 francs suisses, dans un SPI en hausse de 0,34%.

fr/al