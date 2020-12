L'économie genevoise va panser ses plaies l'an prochain

Genève (awp) - L'économie genevoise devrait plus ou moins retomber sur ses pieds l'année prochaine, après les turbulences causées par la pandémie de Covid-19. La Banque cantonale de Genève (BCGE) prévoit un recul du produit intérieur brut (PIB) cantonal de 4% en 2020, suivi d'une croissance de 4% l'année prochaine.

La reprise de l'industrie manufacturière et l'apport du secteur chimique et pharmaceutique vont soutenir la conjoncture genevoise, grâce à la croissance du commerce international, prédit mercredi la BCGE. Cette situation favorable contraste avec celle du tourisme - et plus particulièrement l'hôtellerie-restauration - qui n'a pas terminé de manger son pain noir.

A l'échelle de la Suisse, une contraction du PIB de 2,9% est attendue pour cette année, suivie d'une progression de 3,2% en 2021. Ces prévisions s'éloignent sensiblement de celles brossées par la BCGE en juin, plaçant la barre à respectivement -3,9% et +4,2%.

L'économiste en chef Valérie Lemaigre explique cette différence par des variations statistiques. "Le choc (sur l'économie) reste aussi fort qu'on pouvait le craindre", a-t-elle averti lors d'une conférence de presse virtuelle.

fr/buc