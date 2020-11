La BC de Genève ne veut pas renoncer aux financements du négoce

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Genève(BCGE) est une des rares banques d'état qui offre des financements du négoce. Bien qu'elle ait dû procéder à des amortissements supplémentaires dans ce domaine au 1er semestre, elle n'envisage de renoncer à son engagement.

"Nous voulons garder notre part à peu près au même niveau que jusqu'ici", a déclaré le directeur général Blaise Goetschin dans une interview à Finanz und Wirtschaft. Le négoce avec les matières premières reste un domaine important pour la Suisse et le canton de Genève et les marges, après déduction des risques, sont "très bonnes", a-t-il ajouté.

En tant que banque de détail seule, la BCGE ne pourrait pas survivre, selon M. Goetschin. L'institut veut notamment renforces ses affaires avec les entreprises. "Nous voulons être présents dans ce domaine dans toute la Suisse et, par la suite, croître éventuellement aussi en France".

Le patron de la BCGE a aussi confirmé les prévisions pour 2020. Sous réserve de l'évolution future, le résultat global sera en léger recul, a-t-il relevé. Une augmentation des fonds propres et le versement d'un dividende restent toutefois probables. Le taux de versement d'environ un tiers ne changera pas non plus.

