La BCGE enregistre un bénéfice et un dividende record en 2022

Genève (awp) - La Banque cantonale de Genève (BCGE) a étoffé son bénéfice net de 40,5% à 176 millions de francs suisses en 2022. Le conseil d'administration pourra proposer un dividende relevé d'un franc à 5,50 francs suisses.

Le produit d'exploitation a atteint 475,7 millions, soit 8,3% de plus. Les charges opérationnelles de l'ordre de 261,3 millions, soit en hausse de près de 3%, proviennent de l'investissement de la banque dans de nouvelles compétences technologiques, indique la banque. Le résultat opérationnel a augmenté de 11,9% pour atteindre 194,9 millions, indique le compte-rendu publié lundi.

Les opérations d'intérêts ont affiché un résultat en hausse de 25,5% à 286 millions. Les commissions ont frôlé les 133 millions de francs suisses, soit une perte de 2,4%.

La banque se félicite d'avoir su exploiter au mieux le changement de régime des taux et minimiser les effets du marché boursier sur ses commissions.

La masse sous gestion a baissé de 2,2% à 33,4 milliards en 2022.

Au 31 décembre, le bilan représentait un peu plus de 30 milliards, soit 6,2% de plus que l'année précédente, pour des dépôts clientèle en hausse de 6,7% à 19,3 millions. Les créances hypothécaires ont progressé de 3,0% à 13,0 milliards. Elles représentent une part de 43% dans le total du bilan et reflètent la diversification du modèle d'affaires de la banque, souligne le groupe.

Le ratio de fonds propres durs (Tier1) a gagné 16 points de base, à 15,27% .

Au programme de 2023, la direction de la BCGE s'attend à une hausse modérée des taux et des conditions susceptibles de faire progresser sa rentabilité en poursuivant son expansion commerciale.

