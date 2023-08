La Banque Cantonale de Genève est une banque basée en Suisse qui propose des services financiers et bancaires aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux clients institutionnels. Ses services comprennent, entre autres, des prêts hypothécaires, des prêts personnels, des comptes d'épargne, des services de gestion de patrimoine et d'actifs, des financements immobiliers institutionnels, des services de conseil, des financements de matières premières à l'échelle mondiale, ainsi que le financement et la gestion des collectivités publiques. La Banque possède deux filiales à part entière : Banque Cantonale de Genève (France) SA, ainsi que Capital Transmission SA. Elle exploite également Swiss Public Finance Solutions SA, une joint-venture avec le Groupe Crédit Foncier de France, ainsi que la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, et détient des participations dans la Compagnie Foncière Franco-Suisse SAS, la Compagnie Foncière du Saint Gothard SA et les Investissements Fonciers SA.

Secteur Banques