La BCGE nomme un nouveau responsable pour sa gestion d'actifs

Genève (awp) - La Banque cantonale de Genève (BCGE) a nommé Urs Ziegler à la tête de son unité de gestion d'actifs. Le nouveau responsable a précédemment oeuvré dans le même secteur pour la Banque cantonale vaudoise (BCV) et Julius Bär.

"Urs Ziegler a pour mission de pérenniser la qualité de gestion du groupe et de développer des solutions d'investissement innovantes et performantes pour une clientèle dont le total des avoirs se situe à 30,9 milliards de francs suisses", a indiqué Constantino Cancela, membre de la direction générale et chef de la division gestion d'actifs, cité mardi dans un communiqué.

Selon M. Cancela, "sa grande expérience (...) lui permettra de galvaniser les ressources et les compétences en place et de franchir un nouveau palier de croissance".

al/rp