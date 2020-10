La BCGE s'est trouvé un nouveau directeur financier

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de la Banque cantonale de Genève (BCGE) a désigné Frédéric Vernet pour reprendre la direction de ses finances à compter du 1er janvier prochain. Le futur membre de la direction générale succédera à Eric Bourgeaux, précise l'établissement jeudi soir.

Agé de 46 ans et ingénieur de formation, le futur directeur financier (CFO) a rejoint la BCGE en 2003, et s'y est profilé comme "l'artisan du modèle de reporting analytique de la banque et du plan stratégique", selon les termes du communiqué.

L'établissement salue le CFO sortant, qui a contribué "de façon décisive" à son redressement au sortir de la crise des années 90, et termine sa carrière "sur un bilan irréprochable, digne d'éloges et reconnu au sein de la communauté bancaire".

buc/rp