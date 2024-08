Genève (awp) - La Banque cantonale de Genève (BCGE) a souligné jeudi ses résultats stables au premier semestre après avoir signé un résultat record en 2023 et encaissé deux baisses consécutives des taux directeurs. La direction note une dynamique commerciale locale et internationale de l'exercice en cours et assure maîtriser ses risques.

De janvier à juin, le résultat net s'est inscrit à 116,0 millions de francs suisses, en léger recul de 0,7% par rapport à la même période l'exercice précédent, rapporte un communiqué paru jeudi.

Le résultat opérationnel a également baissé, de 0,3% à 136,6 millions. Les charges d'exploitation ont pesé plus lourdement, augmentant de 5,9% à 150,1 millions. Le produit d'exploitation est quant à lui ressorti à 299,6 millions, soit 3,1% de plus qu'il y a un an.

"La bonne rentabilité de la banque se reflète dans la diversité de ses activités", souligne la publication. Les revenus provenant des opérations d'intérêts ont avancé de 5,2% à 197 millions. Les commissions et prestations de service ont atteint 73 millions, en hausse de 8%, grâce à l'apport de la gestion de patrimoine, des opérations sur titres et des services bancaires. Les opérations de négoce, stimulées par les activités de change, ont suivi la même tendance à la hausse avec 11% de plus à 20 millions.

Fin juin, les actifs sous gestion s'établissaient à 36,6 milliards, en hausse de 3,8%. Les prêts à la clientèle et les crédits hypothécaires - aux entreprises et aux particuliers - atteignaient 19,9 milliards, soit 3,5% de plus. Dans le détail, 13,7 milliards reviennent aux crédits hypothécaires et 6,2 milliards aux créances sur la clientèle. Les créances hypothécaires représentent 44% du total du bilan.

La banque du Quai de l'Ile affichait fin juin un bilan de 31,2 milliards, en hausse de 3,2%.

Le ratio de fonds propres durs (Tier1) a reculé de 20 points de base, à 15,8% par rapport à fin décembre.

Parmi les faits marquants des six premiers mois, la direction cite l'émission d'un emprunt de 100 millions de francs suisses sur six ans, l'augmentation de capital de La Foncière et l'acquisition en juin du représentant de fonds étrangers en Suisse, Mont-Fort Funds, renforçant sa présence dans ce domaine.

Dynamique internationale et maitrise des risques

"La diversité géographique et celle des 14 métiers (de la banque) permet de traverser toutes les conjonctures, qu'elles soient favorables ou difficiles", a affirmé jeudi en conférence de presse, le directeur général Nicolas Krügel.

Près de 65'000 des 250'000 clients de la banque sont à l'étranger. "95% des revenus et actifs sont suisses et nous accompagnons notre clientèle qui désire s'installer à l'étranger." M. Krügel dit cependant rester "prudent et très sélectif en France, compte tenu du marché instable. "En Asie et au Moyen-Orient, nous donnons la priorité aux Suisses établis là-bas".

"La banque croît de manière durable en étant solide et bien capitalisée", estime le directeur financier, Frédéric Vernet, qui note une prédominance hypothécaire. "Le retrait des commissions de crédit est dû au ralentissement des opérations de financement immobilier de la filiale française." Concernant le marché immobilier genevois, "il reste solide avec un faible taux de vacances. Il y a toujours peu de construction sur tout le canton, mais le besoin de rénovation est grandissant".

Pour l'exercice 2024 dans son ensemble, l'établissement bancaire genevois s'attend à un résultat légèrement inférieur à l'exercice record de 2023, "sauf dégradation conjoncturelle importante".

La direction entend poursuivre ses investissements dans la numérisation, la transition énergétique et la cybersécurité. "L'intelligence artificielle ne remplacera pas l'humain", prévient M. Vernet, en rappelant les effectifs renforcés de 25 nouveaux postes en équivalent temps plein depuis le début d'année. Aussi, "la plateforme 1816 donne désormais accès à la Bourse de Hong Kong".

Vers 13h30, la nominative BCGE prenait 0,4% à 284,00 francs suisses, dans un SPI en retrait de 1,55%.

