Véritable bond de la rentabilité de la BCGE au 1er semestre

Genève (awp) - La Banque cantonale de Genève (BCGE) a signé une très bonne performance au premier semestre, augmentant ses volumes, ses recettes et les résultats. Grâce à un bénéfice net intermédiaire qualifié de "record", l'établissement annonce un relèvement du dividende au titre de 2021.

Le résultat net s'est inscrit à 64,3 millions de francs suisses, ce qui représente une hausse de 16,3% sur un an, indique mardi la BCGE. Le bénéfice opérationnel s'est envolé de plus de moitié (+53%) à 77,3 millions.

Ce bond de la rentabilité s'explique principalement par une forte augmentation des recettes, en hausse de 12,1% à 205,3 millions de francs suisses. La dissolution de provisions et autres corrections de valeurs pour 5,5 millions de francs suisses - à comparer à la constitution d'une provision de 7,7 millions au 1er semestre 2020 - a également contribué à la performance.

Les opérations d'intérêt ont permis de réaliser un résultat brut de 126,4 millions de francs suisses, soit +3,4%. Afin de "finaliser par anticipation le provisionnement des créances saines", la banque a inscrit des réserves pour risque de défaillance de client de 22,5 millions, bien davantage que les 10,7 millions du 1er semestre 2020. Cela a conduit à un résultat net raboté de 6,9% à 103,9 millions.

En hausse de 11,4%, les revenus tirés des commissions ont atteint 65,8 millions de francs suisses. En termes de volumes, la masse sous gestion de la BCGE a passé le seuil de 33 milliards à fin juin.

Les opérations de négoce ont permis de réaliser un produit de 17,0 millions de francs suisses (+10,6%), tandis que les autres résultats ordinaires ont atteint 18,7 millions, contre -2,9 million il y a un an.

Objectifs annuels relevés

Les charges d'exploitation ont pris 6,5% à 125,4 millions de francs suisses. L'établissement affirme que celles-ci demeurent bien maîtrisées, anticipant les investissements pour la numérisation, la transition énergétique des bâtiments et le recrutement, précise le communiqué. A fin juin, le groupe employait 824 équivalents plein temps, cinq de plus que six mois auparavant.

Le rapport entre les coûts et les dépenses a été amélioré de 3,3 points de pourcentage sur un an, à 61%.

Par rapport à fin décembre, la somme au bilan s'est étoffée de 1,4% à 27,91 milliards de francs suisses, dont 12,38 milliards de créances hypothécaires (+3,1%) et 17,54 milliards de dépôts clientèle (+3,9%). Les fonds propres ont augmenté de 2,2% à 1,75 milliards de francs suisses.

Dans son communiqué, la banque rappelle son rôle de "contributeur majeur du financement de l'économie genevoise", avec des crédits à hauteur de 18,2 milliards aux entreprises et aux particuliers.

Indicateur de rentabilité très scruté, le rendement des fonds propres s'est étoffé de 0,8 point à 7,5%, selon les indications de la BCGE.

Pour l'exercice 2021 dans son ensemble, la direction table désormais sur un "résultat global en progression", alors qu'elle attendait jusqu'ici une "légère progression". Ces prévisions sont cependant conditionnées au maintien de la reprise économique.

L'amélioration des résultats vont permettre la "croissance des fonds propres et du dividende", note la banque.

