En raison des récents événements survenus au sein de notre réseau de points de vente, à savoir :



• Braquage à main armée de notre agence de Bassecourt le 24 octobre 2023,

• Attaque à l'explosif de notre agence du Noirmont le vendredi 3 mai 2024,

• Attaque à l'explosif de notre agence d'Alle le lundi 20 mai 2024,



la BCJ prend différentes mesures immédiates de sécurité.



La sécurité et l'intégrité de nos employés, de nos clients ainsi que des résidents à proximité de nos points de vente sont notre priorité absolue et nous prenons cette situation très au sérieux.



Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités et nos fournisseurs pour enquêter sur ces incidents et mettre en place des mesures supplémentaires de sécurité afin de prévenir de futurs événements.



Mesures immédiates de sécurité

Les bancomats localisés en façade de nos agences de Courgenay et Courrendlin ainsi que le bancomat de Delémont de la Confiserie Jubin seront fermés dès aujourd'hui et jusqu'à nouvel avis.

En parallèle, un nouveau dispositif de sécurité est mis en place dans les différents points de vente de la Banque Cantonale du Jura et cela avec effet immédiat. Nos points de vente feront également l'objet d'une surveillance rapprochée en dehors des heures d'ouverture.



Agence du Noirmont

L'agence du Noirmont est fermée jusqu'à nouvel avis. Nos clients sont invités à se rendre à la succursale BCJ de Saignelégier ouverte du lundi au vendredi.



Agence d'Alle

L'agence d'Alle est fermée jusqu'à nouvel avis. Nos clients sont invités à se rendre à la succursale BCJ de Porrentruy ouverte du lundi au vendredi. En sus, notre agence de Courgenay étend ses heures d'ouverture de guichet et sera accessible le lundi, le mercredi et le vendredi toute la journée et cela jusqu'à nouvel avis.



Nous remercions nos clients de leur fidélité et leur confiance durant cette période difficile. Nous sommes déterminés à garantir des espaces de travail ainsi qu'un réseau de distribution sécurisés pour toutes et tous.

A cet effet, la Banque mène actuellement une réflexion globale sur ses points de vente, dont les conclusions seront communiquées ultérieurement.