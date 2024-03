Tu as entre 12 et 24 ans? Ouvre un ePACK Start, le pack bancaire 100% gratuitet gère ton argent et tes économies en toute simplicité avec ton smartphone. Reçois CHF 80.- de bons Club BCJ pour profiter des 150 activités partenaires du Club BCJ. En plus, à chaque ouverture de compte ePACK Start, la BCJ plante un arbredans la forêt jurassienne !

