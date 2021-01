Chute du bénéfice net pour la BC du Jura en 2020

Delémont (awp) - La crise pandémique a affecté les résultats annuels de la Banque cantonale du Jura (BCJ), celle-ci ayant dû constituer des provisions. L'établissement revendique néanmoins un exercice "solide" marqué notamment par une hausse des volumes. Le dividende proposé est revu à la baisse.

Le bénéfice net a plongé de 22,7% à 7,1 millions de francs suisses tandis que le résultat opérationnel s'est étiolé de 20,6% à 13,5 millions, indique mardi la BCJ.

Principale source de revenus, les opérations d'intérêt ont permis de dégager un résultat brut de 35 millions, en hausse de 3,1%. La banque a dû néanmoins constituer des provisions pour couvrir le risque de crédit de 4,6 millions de francs suisses, ce qui a entraîné une contraction de 9,8% du résultat net de cette activité, coeur de métier de la BCJ.

La baisse des opérations de paiement a causé un recul de 7% des commissions à 12,7 millions de francs suisses. Toutes les autres sources de revenus s'affichent en repli. Les charges ont été allégées de 3,1% à 27,0 millions.

La somme au bilan s'est envolée de 16,5% à presque 4 milliards de francs suisses, les créances hypothécaires ayant gonflé de 5,5% à 2,59 milliards de francs suisses et les dépôts clientèle de 13,1% à 2,31 milliards. La BCJ a par ailleurs octroyé des crédits Covid-19 à plus de 300 clients pour un montant de 61,8 millions, ce qui a fait bondir de plus de 10% les créances à la clientèle.

L'assemblée générale du 29 avril devra se prononcer sur un dividende raboté à 1,20 franc par action, contre 1,85 franc l'exercice précédent.

Pour 2021, la direction s'attend à une augmentation du résultat opérationnel rendue possible par une embellie en fin d'année. La BCJ table sur une sortie de la crise au deuxième semestre, sous l'effet des campagnes de vaccination.

