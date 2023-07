La Banque Cantonale Du Jura SA est une banque commerciale basée en Suisse. L'activité principale de la Banque est l'administration de comptes privés et d'entreprises, couvrant les comptes d'épargne junior et senior, les comptes d'épargne à long terme et les pensions, les comptes de patrimoine et les comptes en euros. En outre, elle propose des services bancaires en ligne, des services d'information, des prêts commerciaux, des prêts hypothécaires et une gamme de services de gestion de patrimoine. La Banque exploite une dizaine de succursales situées dans le canton du Jura, ainsi qu'un réseau de guichets automatiques bancaires (GAB). La Banque détient une filiale à 100%, Immobestate Inv SA, ainsi qu'une participation dans la Société pour le Développement de l'Economie Jurassienne (SDEJ), entre autres.

Secteur Banques