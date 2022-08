BCV: assise financière confortable pour le premier semestre

Genève (awp) - La Banque cantonale vaudoise (BCV) a dévoilé jeudi des résultats en hausse sur le premier semestre. Pour le second semestre, l'établissement bancaire s'attend à des résultats dans la continuité des dernières années à la faveur du canton de Vaud qui semble faire preuve de résilience à l'image de sa banque.

De janvier à juin, la BCV a vu ses revenus s'enrober de 6% à 524,3 millions de francs suisses. Le bénéfice net a notamment progressé de 14% à 196,8 millions de francs suisses. Le résultat brut des opérations d'intérêts est resté stable à 235,8 millions. Le coût du risque s'est révélé moins important dans ces affaires, le résultat net des opérations d'intérêts s'est inscrit à 235,2 millions (+4%).

Pascal Kiener, directeur général de la BCV a revendiqué jeudi en conférence de presse "d'excellents résultats de janvier à juin 2022. Ils s'expliquent par la diversification des sources de revenus et la capacité de résilience de la banque même en période de grande instabilité."

Les revenus tirés de commissions ont bondi de 3% à 179,4 millions de francs suisses, contre 173,5 millions au premier semestre 2021, dû en partie à la reprise des transactions de la clientèle privée (cartes de crédit, bancomats, devises étrangères), précise la BCV.

Les revenus des opérations de négoce se sont élevées à 83,0 millions de francs suisses (+16%) malgré la forte volatilité des marchés des changes. Les charges n'ont que très peu augmenté, prenant 2% à 260,9 millions de francs suisses. Le résultat opérationnel a atteint 226,6 millions, soit une hausse de 12%, détaille le communiqué. Les résultats publiés dépassent les prévisions du consensus AWP.

Le bilan a augmenté de 6% à 59,05 milliards de francs suisses. Les dépôts clientèle ont fléchi de 1% à 37,93 milliards, alors que les créances hypothécaires ont pris 2% à 30,05 milliards. Au niveau de la capitalisation, le ratio de fonds propres de première catégorie a atteint 17,0%.

Les 6000 crédits Covid émis au printemps 2020 sont, à ce jour, remboursés à 40% en volumes et 25% en termes de nombre, a annoncé la BCV face à la presse.

Preuve de résilience

"La force de l'économie vaudoise tient dans toutes les petites et moyennes entreprises (PME) qui touchent divers secteurs d'activités," a expliqué Thomas Paulsen, directeur financier. "Ce n'est pas facile mais l'économie vaudoise se porte bien car nous observons que peu d'entreprises ont eu besoin d'un crédit et que les Vaudois consomment à nouveau comme avant la crise sanitaire." Autre indicateur souligné par la direction, "les masses salariales sont en croissance en 2021/2022, c'est une donnée plus parlante que le taux de chômage."

Concernant la hausse des matières premières, "il existe peu de grosses industries consommatrices de grandes quantités d'énergies dans le canton de Vaud. Nous restons ainsi confiants face ce gonflement des prix. Pour les risques géostratégiques en Russie et en Ukraine, nous avions déjà opéré une réduction drastique des transactions en novembre dernier, nous permettant de ne pas être trop déstabilisés à l'annonce du conflit en février," a confié le directeur général à AWP.

Pour 2022, la BCV s'attend à des revenus en recul par rapport au premier semestre "en raison de la baisse des marchés boursiers et de la remontée des taux d'intérêt." La banque anticipe des résultats annuels s'inscrivant dans la continuité de ceux enregistrés ces dernières années, "mais inférieurs aux résultats record de 2021."

Globalement peu inquiet pour le portefeuille, "le canton fait preuve (à échelle de comparaison) de plus de stabilité économique face aux crises que la Suisse dans son ensemble. Sa croissance le prouve depuis plus de 15 ans," a conclu M. Kiener.

A 15h00, l'action BCV avançait de 1,0% à 9,75 francs suisses dans un SPI en progression à 0,5%.

ib/jh/fr