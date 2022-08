Banque Cantonale Vaudoise : BCV Solidarité soutient la création d'un hôtel-école à Katmandou au Népal

Pour son 10e anniversaire, BCV Solidarité soutient un projet d'hôtel-école à Katmandou, au Népal, dans lequel toutes les prestations seront assurées par une vingtaine d'étudiantes et étudiants. Portée par la Fondation IFPD, cette initiative vise à donner une perspective d'insertion professionnelle à des jeunes personnes issues de familles défavorisées dans l'un des pays les plus pauvres de la planète.

Pour accueillir une clientèle locale et étrangère, l'hôtel-école de Katmandou comportera 20 chambres entièrement équipées et un restaurant de 40 places servant des plats locaux et continentaux, cuisinés sur place avec des produits de l'agriculture locale. Le programme d'enseignement est développé par EHLsmile, une association à but humanitaire réunissant des personnes étudiant, enseignant ou travaillant à l'École hôtelière de Lausanne (EHL). D'une durée de douze mois, il comprend trois quarts de pratique, sous la supervision du corps enseignant, et un quart de cours théoriques. Ce projet soutenu à hauteur de CHF 150 000 par BCV Solidarité permettra aux bénéficiaires de travailler dans l'hôtellerie ou le tourisme, des activités en croissance au Népal.

La Fondation IFPD (International Foundation for Population and Development - Fondation internationale pour la population et le développement) cherche à aider des personnes vulnérables à être autonomes grâce à des programmes de formation professionnelle ou de formation à l'entrepreneuriat. Avec des partenaires locaux ou suisses, cette organisation créée à Lausanne en 1999 et sise aujourd'hui à Genève est active au Brésil, en Inde, au Népal et en Suisse. Elle soutient un autre hôtel-école en Inde, en fonction depuis 2017.

BCV Solidarité

Créée en 2012, l'opération BCV Solidarité soutient chaque année, au nom des collaboratrices et collaborateurs de la Banque, un projet humanitaire dans le monde. Le choix et le suivi des projets sont assurés par un groupe de collaboratrices et collaborateurs volontaires. Pour plus d'informations: https://www.bcv.ch/La-BCV/Responsabilite-d-entreprise/RSE/BCV-Solidarite

Lausanne, le 23 août 2022

Plus d'informations sur l'association: https://ifpd.org/