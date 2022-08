Banque Cantonale Vaudoise : Bâle III - Pilier 3, Discipline de marché. Rapport au 30 juin 2022

Bâle III - Pilier 3 5

2. ADEQUATION DU CAPITAL ET DE LA LIQUIDITE

La surveillance de l'adéquation des fonds propres et de la liquidité est un élément-clé de la stratégie financière de la Banque. Les décisions importantes en termes d'orientation des affaires et de fonctionnement de la Banque sont analysées en termes d'impact sur les ratios de fonds propres et le ratio de liquidité.

L'évolution des ratios de fonds propres et du ratio de liquidité est surveillée mensuellement au niveau de la Maison mère par la Direction générale, trimestriellement au niveau de la Maison mère par la Direction générale et le Conseil d'administration et semestriellement au niveau du Groupe BCV par la Direction générale et le Conseil d'administration. La FINMA surveille l'adéquation des fonds propres et de la liquidité trimestriellement au niveau de la Maison mère et semestriellement au niveau du Groupe BCV sur la base des reporting réglementaires.

2.1 Ratios principaux

Les exigences réglementaires de la FINMA par rapport au ratio de fonds propres3 se basent sur l'Accord de Bâle III et sont décrites dans l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR, art. 41). Pour la BCV, l'exigence réglementaire pour le ratio de fonds propres est de 13.0% au 30 juin 2022 (total capital). Elle est constituée de l'exigence permanente pour une banque de catégorie 3 (12%) et des fonds propres supplémentaires (1%). L'exigence permanente correspond à l'exigence minimale absolue liée à la licence bancaire de 8% et du volant de fonds propres de 4.0% pour une banque de catégorie 3. Les fonds propres supplémentaires sont une mesure temporaire de la FINMA liée à la situation des taux extrêmement bas. En effet, dans le contexte actuel de taux bas et compte tenu de l'exposition au risque de taux de la BCV telle que calculée par la FINMA, la FINMA a préconisé des fonds propres supplémentaires de 1% pour la BCV.

Actuellement, le ratio de fonds propres global du Groupe BCV est à un niveau de 17.1%. Ce niveau est supérieur à l'exigence réglementaire de 13.0%. Le ratio de fonds propres de base durs (CET1) est de 17.0%, également au-dessus de l'exigence FINMA de 8.8%. L'écart entre le ratio de fonds propres (total capital) et le ratio CET1 résulte des fonds propres complémentaires T2 qui correspondent aux réserves présentes dans les titres de participation et obligations figurant dans les immobilisations financières évaluées selon le principe de la valeur la plus basse, à concurrence de 45% des profits non réalisés.

Le ratio de levier4 s'élève à 5.4% au 30 juin 2022 (voir tableaux détaillés en annexe dans le chapitre 8.2). Le ratio de levier est au-dessus de l'exigence réglementaire de 3% qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Le ratio de liquidités à court terme (LCR) du Groupe BCV est de 143% au premier semestre 2022, au- dessus de l'exigence réglementaire de 100% (voir chapitre 5.4).

Le ratio de liquidités structurel (NSFR) du Groupe BCV est de 122% au 30 juin 2022, au-dessus de l'exigence réglementaire de 100% entrée en vigueur le 1er juillet 2021 (voir chapitre 5.4).